Массовые протесты начались у консульства США в Пакистане, есть погибшие
Массовые протесты вспыхнули у консульства США в пакистанском Карачи после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате скоординированных авиаударов США и Израиля по Тегерану. Об этом сообщает издание Dawn.


У консульства собралась толпа с камнями и палками. Протестующие атаковали проходную дипмиссии. В соцсетях появились видео, на которых видно, как люди прорвали барьер безопасности и были оттеснены полицией.


«Полицейские применили слезоточивый газ и дубинки, чтобы контролировать ситуацию. В результате несколько человек пострадали. Их на скорой помощи отвезли в гражданскую больницу Карачи», — сообщает издание.


По данным Fars News Agency, погибли десять человек. В результате столкновений с полицией есть раненые, сообщили в Al Jazeera.


Напомним, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи погиб в результате совместной военной операции США и Израиля. По данным иранских агентств Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars, он был убит рано утром 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране.


Подробнее о втором дне военного конфликта — в материале Daily Storm.

