Порядка восьми тысяч россиян застряли за границей из-за закрытого неба на фоне войны на Ближнем Востоке
У них были билеты на стыковочные рейсы через страны Персидского залива undefined
Около 6-8 тысяч россиян, имеющих билеты на стыковочные рейсы через страны Персидского залива, оказались заблокированы в третьих странах из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Такую оценку дал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.


«В текущий момент порядка 6-8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию», — говорится в Telegram-канале организации.


По состоянию на 1 марта в ближневосточном регионе отменили более 700 авиарейсов. В ассоциации пояснили, что через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман обычно выполнялись стыковочные рейсы на Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланку, в Индонезию, Малайзию, страны Африки и другие направления.


Некоторые туристы уже добрались до транзитных городов, а другие задержались в странах вылета. Больше всего среди них пассажиров авиакомпаний Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Flydubai, Gulf Air и Oman Air.


В Ассоциации туроператоров признали ситуацию сложной, но контролируемой. Главной трудностью, по мнению АТОР, стало отсутствие конкретных сроков возобновления полетов.


Подробнее о втором дне военного конфликта — в материале Daily Storm.

