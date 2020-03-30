Маэстро, мы вас любим!

Вчера, 29 марта, пришло печальное известие: не стало Кшиштофа Пендерецкого, замечательного польского композитора и дирижера. Маэстро создал новое направление в мировой классической музыкальной культуре, оно необъятно и непостижимо — с каждым последующим прослушиванием его произведений испытываешь незнакомые раньше ощущения и удивляешься, сколько не открытых еще чувств, знаний и ассоциаций несет в себе его музыка.





В 2001 году, в Дни польской культуры в Москве, «Новая газета» писала: «Он единственный в мире композитор, удостоенный титула «самый великий из живущих», чья карьера сопоставима разве что с феноменальным взлетом кардинала Войтылы, ставшего папой Римским Иоанном Павлом II. Для самого Пендерецкого это событие стало знаменательным поводом сочинить свое лучшее произведение Te Deum, как раз и исполненное в БЗК в дни фестиваля».





Когда-то давно, теплым майским днем, мне и еще некоторым выпускникам Большого детского хора радио и ТВ позвонил Виктор Сергеевич Попов — наш руководитель, а также основатель и ректор Академии хорового искусства. Он рассказал, что на фестиваль собирается Кшиштоф Пендерецкий с произведением для двух хоров, оркестра и солистов. Мы нужны были в составе. И мы бросили все и пришли на репетиции.





Виктор Сергеевич встретил нас рассказом о его знакомстве с польским коллегой. «Однажды я ехал в машине на конкурс имени Шопена, дело было в Варшаве. Шофер включил радио, и мы ехали молча, слушая музыку. И вдруг я оцепенел — так необыкновенно было то, что звучало. На мой вопрос об этой музыке водитель с гордостью ответил: «Это НАШ Кшиштоф! У него сегодня концерт!» И я тут же попросил его развернуть машину в сторону концертного зала, чтобы успеть послушать Пендерецкого вживую. Забыв о цели своей поездки в Варшаву, забыв обо всем, я внимал музыке великого мастера, следил за его руками и понимал, что слышу великую музыку и вижу великого из великих».