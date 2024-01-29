Майкл Бом: США сотрут с лица земли проиранские группировки на Ближнем Востоке

Независимый американский журналист Майкл Бом поделился с Daily Storm мыслями о возможном конфликте между Ираном и Соединенными Штатами. По его мнению, сначала американцы ударят по иранским «прокси» в Йемене, Сирии и Ираке, а удары по военным объектам на территории Ирана будут нанесены только в том случае, если Тегеран откажется уступать позиции.

«Да, ситуация обостряется. Могут быть американские удары по иранским военным объектам — не обязательно на территории самого Ирана. Я думаю, что мы увидим усиленные удары по проиранским группировкам в Ираке, Сирии, Йемене. Эти удары были и раньше, но я думаю, что они усилятся, после того как три американских солдата погибли», — рассказал Daily Storm американец.





По словам Бома, конфликт будет разворачиваться поэтапно: «Это первый этап. Посмотрим. Если Иран действительно не отступит, то будет второй этап (имеются в виду удары по территории Ирана. — Примеч. Daily Storm). США не хотят начинать с этого, это действительно эскалация, но это остается как вариант».





Иран, по мнению журналиста, не сможет заблокировать Персидский залив в ответ на удары: «Это малоперспективно. Может быть, Иран попробует, но, как история показывает, США умеют предотвращать эти блокады. Мы помним, что в 80-х, когда были так называемые танкерные войны, Иран пытался блокировать Персидский залив, — сказал Бом. — США будут отстаивать этот слишком важный коридор. Я думаю, что Иран понимает: это проигрышная попытка».

По данным «Военного обозрения», 29 января было не менее пяти ударов по американским военным объектам в Сирии и Ираке. Самая серьезная атака была нанесена по военной базе ВС США Tower-22, где погибли трое солдат и более 20 получили ранения различной степени тяжести.