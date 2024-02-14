«А может, ее камнями забьют»: бывший пресс-секретарь Путина пожалел афганскую журналистку из-за возможной депортации к талибам

Суд в Санкт-Петербурге приговорил журналистку Кобру Хассани к двум годам колонии по делу о незаконном пересечении границы. Ей зачли время пребывания в СИЗО и освободили в зале суда, однако теперь журналистке грозит депортация в Афганистан, где ее ждет, скорее всего, смертная казнь. Бывший пресс-секретарь Владимира Путина Михаил Кожухов заявил Daily Storm, что ему жаль девушку из-за того, в какие условия она может попасть.





«Конечно, жалко человека, который попадет прямиком не пойми куда, — а может, ее камнями забьют [в Афганистане]…» — сказал Кожухов Daily Storm.





Михаил Кожухов четыре года проработал корреспондентом «Комсомольской правды» в Афганистане. Журналист считает, что «мы в какой-то степени ответственны за все, что происходит» в этой мусульманской республике. «Ввод туда советских войск в 1979 году и был причиной всего того, что произошло потом, — не только там, но и на всем Среднем Востоке», — пояснил он.





«Если бы [уполномоченным по правам человека в России] Москальковой был я, я бы, конечно, предпринял усилия, для того чтобы этому человеку предложить остаться у нас. Но я не Москалькова и я не считаю себя вправе ей давать какие-либо советы», — добавил Кожухов.





Кобру Хассани 13 февраля 2023 года суд в России приговорил к двум годам колонии-поселения из-за попытки незаконно выехать из РФ. С учетом пребывания в СИЗО она уже отбыла этот срок. Теперь афганскую журналистку могут выслать из России, потому что в 2023 году суд принял решение о ее выдворении. Сама журналистка опасается, что в Афганистане ее могут казнить.