Милонов заявил, что смерть Навального будет выгодна Западу

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в беседе с Daily Storm высказался о смерти оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии. Парламентарий считает, что ФСИН сделала все, чтобы не допустить такого исхода для политика, но теперь западные страны сделают из Навального мученика.

«Такое происходит иногда. Могу сказать одно: больше, чем о Навальном, в Российской Федерации не заботились ни об одном заключенном, — сказал Daily Storm Милонов. — Потому что и [сотрудники] ОНК, и адвокаты часто к нему ходили».

По мнению депутата, такая щепетильность связана с тем, что проблемы со здоровьем у Навального будут использованы для дискредитации российских ведомств: «К сожалению, его смерть выгодна сейчас западным странам, потому что они смогут представить его как мученика. Поэтому скажу, кому точно не [нужна] смерть Навального: Российской Федерации».

«Для [России] он не то что опасности — он интереса не представлял», — уточнил парламентарий.

«Я уверен, что ФСИН проведет необходимые регламентные действия, которые позволят установить причину его смерти. [Ее] обстоятельства будут опубликованы, обнародованы — в этом заинтересованы все. Права заключенного должны соблюдаться, тем более в случае его гибели. Причина смерти должна быть объявлена родственникам», — заявил депутат.





На сайте Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля 2024 года появилась информация о смерти Алексея Навального в исправительной колонии. 4 августа 2023 года суд с учетом предыдущих приговоров и путем частичного сложения сроков по другим вердиктам приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности. В декабре 2023-го Навального перевезли из исправительной колонии №6 во Владимирской области в ИК-3 на Ямале.





По данным источника телеканала RT, у Навального оторвался тромб. Уполномоченному по правам человека в регионе жалоб на здоровье от политика не поступало, рассказал Daily Storm советник омбудсмена Валерий Русов.