«Это делается в ущерб армянскому населению»: в Союзе армян России прокомментировали заявления Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, что Ереван приостанавливает свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также сказал, что «российские высокопоставленные чиновники открыто призывали население Армении восставать и свергать власть». Вице-президент Союза армян России Лусик Гукасян считает, что подобные высказывания наносят ущерб в первую очередь населению армянскому населению.





Daily Storm спросил Лусик Гукасян, может ли, по ее мнению, охлаждение политических отношений между Россией и Армении повлиять на торговые связи двух стран.





«Все, что происходит, что связано с ОДКБ и другими вопросами, — все это делается в ущерб армянскому населению. В ущерб населению Армении в первую очередь, в ущерб армянской общине в России — во вторую и армянству в целом», — считает Гукасян.





«Какой бы демагогией ни прикрывались, сегодня в Армении (об этом мы не раз заявляли как Союз армян России) экономические отношения, поставка энергоносителей, зерновых, вопросы безопасности обеспечиваются благодаря сотрудничеству с Россией», — ответила вице-глава Союза армян.





По мнению Гукасян, нагнетание антироссийских настроений в республике тоже «делается в первую очередь против армянской государственности и народа Армении». «А во вторую — уже только против России, как они [армянские власти] хотят это представить», — заключила она.





В последние годы Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ. В ноябре 2022 года политик не подписал совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Тогда он заявил, что в документе «не было политической оценки агрессии Азербайджана» против Армении.





Кроме того, в январе 2023 года Армения отказалась проводить на своей территории учения ОДКБ, а затем пропустила еще несколько мероприятий организации.