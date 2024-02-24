«Воюю за любовь, добро и Россию». Ветераны СВО рассказали, за что сражаются

С начала специальной военной операции прошло уже два тяжелых года. Наверняка каждый солдат спрашивал у себя: «Почему я здесь?» Отвечая на этот вопрос в разговоре с Daily Storm, бойцы называли разные причины: любовь к Родине, профессиональный рост и просто деньги. В последнем случае прозападные СМИ подают это как наемничество. Однако у солдат своя правда: жечь танки и держать позиции — это тяжелый труд, который должен хорошо вознаграждаться. Да и кто закроет ипотеку, пока ты сидишь в окопе?! А жена с детьми?!





Командир одного из подразделений с позывным Уфа был кадровым военным и до СВО. Как он сам признается, перед 24 февраля 2022 года его бригада выехала на учения в Белоруссию, но сослуживцы, да и сам Уфа уже догадывались о скором конфликте.





«Мы примерно догадывались, что нас ждет, но никто до конца не был уверен, что будет так, как случилось. Я довольно давно служу в Вооруженных силах, а потому поначалу, конечно, хотелось проверить себя. Не зря же я столько лет учился, тренировался! А потом… Было весело! Просто весело (увлекательно — примеч. Daily Storm), это было что-то новое в жизни», — поделился командир.





По словам Уфы, деньги, конечно, подогревали «интерес к работе», но и не стали основным фактором для дальнейшей службы: «Бабки… Я, если честно, даже не знаю, какая у меня сейчас зарплата. Просто каждый месяц получаю разные суммы на карту. А [воюю] я скорее за идею. У нас был случай показательный. Командира другого подразделения ранило, и начальник штаба предложил мне занять его место. Там было поопаснее, но я начальнику заметил, что платят там на 20 тысяч больше, на что он ответил: «Антоха (имя изменено), мы же не за бабки тут». Я подумал, что и вправду — тут я не за деньгами, и принял новую должность. А воюю я за добро, красоту, любовь и будущую Россию».