Депутаты и культурные деятели Петербурга отреагировали на осквернение Медного всадника

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего юношу, помочившегося на Медного всадника. Ролик, где это запечатлено, в Сети опубликовал сам дебошир. Daily Storm выяснил у депутата Госдумы Виталия Милонова, актера Андрея Урганта и писателя Ильи Стогова, как правоохранителям стоит поступить с хулиганом.





«Я считаю, что наказывать нужно не в соответствии с волей депутата, а по закону. Наказание у нас определяет суд, слава богу. Я надеюсь, что оно будет строго по закону, но я бы очень хотел, чтобы оно стало заметно для тех, кто до сих пор считает, что в своем пьяном угаре может так негодяйски, подло себя вести», — сказал Милонов.





«По большому счету, этот козлище в жизни ничего еще не сделал полезного. Он в прямом смысле слова своим прикосновением гадким осквернил памятник, который является одним из символов Санкт-Петербурга», — добавил депутат.





Милонов напомнил, что этот памятник укрывали от бомбежек наши дедушки и бабушки во время блокады Ленинграда, ценой собственной жизни сохраняли его от фашистских бомбардировок. «Вот это делали хорошие русские люди, а он — подонок, плохой человек», — сказал депутат.





«Я считаю, что это не просто вандализм, это некое символичное поведение абсолютно мутантского порождения, некоего нового неандертальца, который является тупиковой веткой развития человечества», — заключил он.





Актер Андрей Ургант признался Daily Storm, что не слышал о данном инциденте, поэтому судить хулигана он не взялся. Однако артист отметил, что с поступком молодого человека предстоит разобраться полиции.





«Я думаю, что соответствующие органы должны этим заниматься — пусть они и занимаются», — сказал Ургант-старший.





Писатель Илья Стогов отметил, что Медный всадник уже не в первый раз становится целью «приезжих» вандалов.





«Население Петербурга — четыре миллиона человек, к нам в год приезжают порядка 20 миллионов москвичей и немосквичей. Они ведут себя так не первый раз. Мы помним москвичей, которые на Медного всадника взгромоздили мангал и пожарили мясо», — рассказал писатель.





На уточнение корреспондента Daily Storm о том, что дебошир является местным жителем, Стогов заявил, что это неправда, так как коренные петербуржцы попросту не могут позволить себе такого поведения.





«Местный житель — это значит, что он просто приехал сюда год назад. Среди петербуржцев таких нет. Петербуржцы — это народ, у которого есть свое представление о том, что можно и что нельзя. <…> Петербуржец может самокастрироваться, но он не может помочиться на памятник, который для него важнее, чем его личная селезенка», — подчеркнул Стогов.





В августе 2018 года группа молодых людей ночью забралась на Медного всадника в центре Петербурга. Хулиганы пытались установить на главном памятнике города мангал для жарки шашлыка. Позже они были задержаны, в отношении них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.