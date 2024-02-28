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Его звали Саддам
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Воспоминания публициста Игоря Молотова о вожде отечества Коллаж: Daily Storm
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Его звали Саддам

Воспоминания публициста Игоря Молотова о вожде отечества

Коллаж: Daily Storm

Мой самолет садится в пыльный аэропорт. Кажется, что время тут останавливается. Особенно, когда листаешь старые фотографии, — выгоревшие, как здание аэропорта. На них улыбается мужчина средних лет. Его звали Саддам. 


Место действия — Багдад.


Я расскажу вам историю из моего прошлого. То ли в марте, то ли в апреле 2003 года началась война в Ираке. В это время мы зачитывались уже разрешенной литературой — книгами Юлиуса Эволы, Эдуарда Лимонова и фетвы шейха Бен Ладена, были злыми антиамериканистами (впрочем, я им и остался) и обивали пороги посольства Ирака, где просили отправить нас добровольцами воевать за Саддама. И даже умереть за этого «плохого парня», как его назвал просвещенный Запад.


Где-то там, в тысячах километров, дули горячие ветры Багдада и бурлил древний Евфрат. Даже ковровые бомбежки Тикрита не пугали и казались лишь компьютерной игрой «контрстрайк» для молодых идеалистов.


В посольстве, где мы все уже освоились и не стесняясь перемещались по длинным коридорам, хулиганили, учили арабский, нас принимали уже за своих, называя ласково федаинами Саддама. 


Ближе к лету было доставлено письмо от его сына — Удея Саддама Хусейна аль Тикрити, который писал, что, несмотря на агрессию империалистов, Ирак выстоит, сады Багдада зашумят и начнется старая добрая жизнь под мудрым руководством партии арабского Возрождения.


Отдельно он — Удей — говорил спасибо русским товарищам, но от помощи отказывался, уверяя, что нет никого преданней иракской армии. 


Через месяц Удея убили в Мосуле. 


Федаины Саддама (а это была добровольческая милиция) продержались до падения режима Саддама Хусейна и после влились в партизанское движение. Эту организацию создал Удей в 1995 году и стал ее главнокомандующим. 


Когда началось вторжение в Ирак, командование армии США заявило: 


«Нам оказывают наиболее ожесточенное сопротивление не регулярные части иракской армии, а так называемые федаины Саддама — фанатично преданные Хусейну полувоенные формирования».


Во время войны шейх Удей говорил, что война должна быть тотальна и не должна оставить тех, кто бы мог порадоваться победе над Ираком. А тогда уже вовсю разгоралась бойня в Умм-Касре, в Басре, в Аз-Зубайре, в Эн-Насирии, в Эн-Наджафе...


И вот я смотрю на эти старые фотографии и знаю, что что-то давно умерло внутри меня. Вместе с Саддамом и его прекрасным сыном Удеем.


Был талантливый советский поэт Феликс Чуев, он оставил такие замечательные строки:


Я, рожденный в российских снегах, 

знаю горе, однако, не хмурый, 

понимаю бомбежки и страх, 

почитаю не сломленных бурей.


Я ребенком усвоил войну 

и еще подрастая, усвоил, 

что тогда уважают страну, 

если вождь уваженья достоин.


Если вождь — для Отечества вождь, 

и в чести оно будет, и в силе. 

Он на Сталина чем-то похож,

а со Сталиным мы победили.


Кто-то скажет, что Саддам не победил. Но опрос общественного мнения показывает обратное: каждый второй иракец выбрал бы, если выборы состоялись бы сейчас, этого «плохого парня».


Его звали — Саддам.

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#багдад #мнение #ирак #саадам хусейн
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