Мой самолет садится в пыльный аэропорт. Кажется, что время тут останавливается. Особенно, когда листаешь старые фотографии, — выгоревшие, как здание аэропорта. На них улыбается мужчина средних лет. Его звали Саддам.





Место действия — Багдад.





Я расскажу вам историю из моего прошлого. То ли в марте, то ли в апреле 2003 года началась война в Ираке. В это время мы зачитывались уже разрешенной литературой — книгами Юлиуса Эволы, Эдуарда Лимонова и фетвы шейха Бен Ладена, были злыми антиамериканистами (впрочем, я им и остался) и обивали пороги посольства Ирака, где просили отправить нас добровольцами воевать за Саддама. И даже умереть за этого «плохого парня», как его назвал просвещенный Запад.





Где-то там, в тысячах километров, дули горячие ветры Багдада и бурлил древний Евфрат. Даже ковровые бомбежки Тикрита не пугали и казались лишь компьютерной игрой «контрстрайк» для молодых идеалистов.





В посольстве, где мы все уже освоились и не стесняясь перемещались по длинным коридорам, хулиганили, учили арабский, нас принимали уже за своих, называя ласково федаинами Саддама.





Ближе к лету было доставлено письмо от его сына — Удея Саддама Хусейна аль Тикрити, который писал, что, несмотря на агрессию империалистов, Ирак выстоит, сады Багдада зашумят и начнется старая добрая жизнь под мудрым руководством партии арабского Возрождения.





Отдельно он — Удей — говорил спасибо русским товарищам, но от помощи отказывался, уверяя, что нет никого преданней иракской армии.





Через месяц Удея убили в Мосуле.





Федаины Саддама (а это была добровольческая милиция) продержались до падения режима Саддама Хусейна и после влились в партизанское движение. Эту организацию создал Удей в 1995 году и стал ее главнокомандующим.





Когда началось вторжение в Ирак, командование армии США заявило:





«Нам оказывают наиболее ожесточенное сопротивление не регулярные части иракской армии, а так называемые федаины Саддама — фанатично преданные Хусейну полувоенные формирования».





Во время войны шейх Удей говорил, что война должна быть тотальна и не должна оставить тех, кто бы мог порадоваться победе над Ираком. А тогда уже вовсю разгоралась бойня в Умм-Касре, в Басре, в Аз-Зубайре, в Эн-Насирии, в Эн-Наджафе...





И вот я смотрю на эти старые фотографии и знаю, что что-то давно умерло внутри меня. Вместе с Саддамом и его прекрасным сыном Удеем.





Был талантливый советский поэт Феликс Чуев, он оставил такие замечательные строки:





Я, рожденный в российских снегах,

знаю горе, однако, не хмурый,

понимаю бомбежки и страх,

почитаю не сломленных бурей.





Я ребенком усвоил войну

и еще подрастая, усвоил,

что тогда уважают страну,

если вождь уваженья достоин.





Если вождь — для Отечества вождь,

и в чести оно будет, и в силе.

Он на Сталина чем-то похож,

а со Сталиным мы победили.





Кто-то скажет, что Саддам не победил. Но опрос общественного мнения показывает обратное: каждый второй иракец выбрал бы, если выборы состоялись бы сейчас, этого «плохого парня».





Его звали — Саддам.