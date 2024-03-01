«Революции не будет»: адвокаты Падва, Кучерена и Добровинский рассказали, что может измениться в Верховном суде при назначении нового главы

Россия впервые в истории столкнулась с необходимостью назначать нового председателя Верховного суда (ВС) после смерти 80-летнего Вячеслава Лебедева. Пока, согласно регламенту ВС, права и обязанности главы будет исполнять один из заместителей Лебедева. Этим займется Петр Серков, который не возглавляет ни одну из коллегий суда. Кто станет новым председателем на постоянной основе — вопрос пока открытый. Собеседники Daily Storm — известные адвокаты Генрих Падва, Анатолий Кучерена и Александр Добровинский уверены: с приходом сменщика Лебедева кардинальных изменений в работе Верховного суда никто не увидит.





«Я разговаривал с коллегами насчет сменщика Лебедева, и мы недостаточно знаем контингент кандидатов на этот пост. Думаю, принципиально в работе Верховного суда ничего не изменится. Важно, чтобы было качество», — сказал Падва. Он считает, что в России сейчас все суды политизированы. «Это мало зависит от председателя Верховного суда, а от других [факторов]», — добавил он.





При этом адвокат Кучерена признался: он хоть и видит проблемные вопросы в нынешней судебной системе, но не является сторонником революционных изменений. «Важно, чтобы человек, который придет [на должность главы ВС], работал с оглядкой на презумпцию невиновности и, естественно, на безупречное исполнение закона как самими судьями, так и всеми гражданами», — указал юрист.





«Считаю, это всегда плохо, если приходит новый человек и начинаются кардинальные перемены. Верховный суд — это живая структура, люди и решение ими наисерьезнейших вопросов в части прав человека, собственности, свободы, наказания человека. Поэтому принципиально важно, чтобы эти вопросы решались исключительно в рамках закона и, естественно, с оглядкой на презумпцию невиновности. Особенно в части уголовного преследования. Надеюсь, что новый человек, который придет [на должность главы ВС], будет обращать внимание на это», — отметил Кучерена.





Еще один собеседник Daily Storm — звездный адвокат Добровинский — выразил надежду, что новым председателем Верховного суда станет не «политикан», а «мудрый человек, который будет разговаривать с людьми». «Сначала надо посмотреть, как работает машина, механизм, и только потом, поговорив со всеми, принимать какие-то решения», — пояснил Добровинский.





Примечательно, что все трое собеседников Daily Storm не смогли назвать явного кандидата на кресло председателя Верховного суда. Адвокаты также отвергли вероятность слияния Конституционного и Верховного судов. «Это некий такой квартет музыкантов пересаживать, как в басне Крылова. От пересадки мало что меняется. Важно, чтобы действовал закон и в том, и в другом суде, а не будут они вместе или отдельно», — заключил Падва.





Он также поделился воспоминаниями об умершем Лебедеве — «патриархе российской судебной власти», который бессменно руководил ею 34 года. «Я к нему очень хорошо относился и отношусь. У меня останутся достаточно светлые воспоминания о нем как о судебном деятеле. Я не всем был удовлетворен в его деятельности, не со всем согласен. Но, думаю, это зависело не столько от Лебедева, сколько от общих условий. Это был хороший судья и приличный человек. У меня на памяти несколько дел, в которые он лично вмешивался, и они решались очень правильно», — признался Падва.





Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля из-за тяжелой болезни. Он был председателем ВС с 1991 года (с 1989-го по 1991-й — главой Верховного суда РСФСР), работал в судебной системе с 1970 года.





Он выступал за декриминализацию преступлений небольшой тяжести и расширение компетенции суда присяжных, высказывался против замены реальных сроков заключения штрафами осужденным за коррупцию.





14 августа 2023 года, в свой 80-летний юбилей, Лебедева указом президента Владимира Путина наградили орденом Андрея Первозванного.