Министр обороны Германии поручил к 1 апреля разработать в стране модель обязательной военной службы. Об этом со ссылкой на документы ведомства пишет Der Spiegel. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил Daily Storm, что таким образом немцев могут готовить к «неизбежной» войне с Россией.





«Это может означать, что они население и общественное мнение готовят к тому, что война с Россией неизбежна. Это началось с президента Франции Макрона, он сказал, что они [не исключают отправку войск на Украину в будущем]. И вот нагнетают. Сейчас учения крупные опять в Прибалтике, в Финляндии. То есть они готовятся к войне», — сказал парламентарий.





«Сами по себе учения на наших границах — конечно, угроза! Разве это не угроза?» — добавил парламентарий. Он также напомнил, что в проходящих сейчас учениях НАТО в Польше задействованы 90 тысяч военнослужащих.





По мнению депутата, формирование общественного мнения, о том, что война с Москвой неизбежна, — сейчас основное направление действий европейских политиков. «Но тем не менее это является реальной угрозой для России. Неслучайно мы восстанавливаем два [военных] округа — Московский и Ленинградский», — отметил Соболев.





Ранее министр обороны Германии Борис Писториус высказывался о возможности введения в ФРГ обязательной воинской службы по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходят действительную службу. В армии целенаправленно обращаются к тем, кто, по оценке военных, подходит наилучшим образом.





Обязательный воинский призыв в Германии был отменен с июля 2011 года, после чего произошел переход Бундесвера на профессиональную армию. В январе прошлого года Писториус назвал ошибкой отмену призыва, но признал, что ее нельзя исправить в кратчайшие сроки.