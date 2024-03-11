В Федерации еврейских общин России одобрили идею РПЦ запустить школу блогеров для священников

В Русской православной церкви хотят запустить школу блогеров для священников. Уже действует соответствующий пилотный образовательный проект, в планах — ввести регулярные курсы в одном из высших духовных учебных заведений. Глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранителями Аарон Гуревич одобрил эту идею. Блогеры-священнослужители уже есть, для них нужны систематизация и общие вводные, чтобы отталкиваться от религиозных традиций и ссылаться на них, считает Гуревич.





«Я сталкивался с этим явлением у православных. Я знаю, что у каждой крупной епархии, которая ведет обширную деятельность, есть блогер [священнослужитель] — либо из состава мирян», — рассказал главный военный раввин РФ Аарон Гуревич Daily Storm.





У Гуревича был неплохой опыт сотрудничества с блогером-священником из Самарской епархии: «Он попросил некоторые материалы, чтобы я записал с ним интервью. Он подготовил вопросы, было очень интересно. Потом все это было выложено на площадках, где у него каналы: во «ВКонтакте», на YouTube».





Сейчас в блогосфере в области религии «каждый сам по себе и сам себе актер». Многие блогеры-священнослужители во время обсуждения вопросов из повестки «все-таки уходят немножко в сторону». Поэтому понадобилось какое-то выравнивание в этой сфере, добавил Гуревич.





«То есть нужна какая-то режиссура, безусловно. Я отмечаю необходимость, наверное, больше систематизации, — объяснил раввин. — Этот сегмент [религия] должен быть, на мой взгляд, представлен людьми, которые компетентны и которые действительно отвечают повестке организаций, в которых они служат, работают либо трудятся, в зависимости от степени сопричастности: что в РПЦ, что у нас, что у мусульман».





В первую очередь блогеры-священнослужители должны быть квалифицированными, полагает Аарон Гуревич. Второе — необходима систематизация. «Поэтому, безусловно, то, что сейчас уже первый курс, насколько я слышал, закончила этой зимой группа блогеров, я думаю, это очень важно», — продолжил собеседник.





«Я вижу здесь [в создании школы блогеров для священников] только благое начало. Это здравая совершенно идея — как-то привести в порядок, что называется, разрозненные голоса [блогеров]», — заявил Гуревич.





Раввин привел пример: сейчас в российском обществе тема семьи — одна из наиболее обсуждаемых. О ней стоит говорить в том числе и блогерам-священникам, считает он: «Это тема не только социальных психологов или педагогов — семья затрагивает всех. Понятно, что из-за повестки сегодняшней демография, семья, воспитание — это сейчас очень остро, все это понимают, и на это обращено общее внимание. Поэтому, наверное, священники тоже должны об этом говорить. Но говорить со ссылкой на святоотеческие какие-то источники, то есть не все от себя, что называется. У каждого может быть своя позиция, [например] какие программы для детей в детском саду — в каждой религиозной общине есть своя традиция, православная — такая, иудейская — такая. То есть больше все-таки отталкиваться и ссылаться на собственные традиции, не распыляться».





Глава департамента Федерации еврейских общин России рассказал, что среди представителей иудаизма в стране тоже есть несколько раввинов, которые ведут свои блоги: «Но, наверное, тут масштабы другие, это раз. Второе — у нас есть пресс-служба [Федерации еврейских общин РФ], которая уравнивает позицию организации. И у нас нет таких масштабов [как у РПЦ], чтобы проводить какие-то курсы. Но при этом я знаю, что наши блогеры в основном выравниваются на позицию пресс-службы».