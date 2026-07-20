Семин и Губерниев подвели итоги ЧМ по футболу: У Месси отобрали мяч, Испания долго запрягала, а сливки от турнира собрал Трамп

Все хорошее рано или поздно имеет свойство заканчиваться. Вот и вчерашний матч Испании против Аргентины поставил точку в очередном чемпионате мира по футболу. Заслужен ли триумф «Красной фурии» в битве с гением Лионелем Месси и его товарищами? Каким в целом выдался турнир, проходивший сразу в трех странах (США, Мексика и Канада), и стоит ли продолжать такой опыт? Пиарился ли на ЧМ американский лидер Дональд Трамп? Эти темы и не только с Daily Storm обсудили известные эксперты — бывший тренер сборной России Юрий Семин и комментатор Дмитрий Губерниев.





«Деньги окупились, а организация ЧМ была на высшем уровне»

﻿

Скучного футбола на ЧМ не было, заметил в начале беседы умудренный опытом Семин. Он считает, что команды, попавшие на мундиаль, показали игру высочайшего качества, а финал турнира стал пиком всего происходившего ранее.





«Мы увидели Испанию, которая явно превзошла Аргентину по всем показателям. Испанцы начинали чемпионат тяжело, но к концовке обрели лучшие кондиции. Тренер умело дирижировал этим ансамблем. Делал нужные замены, когда было нужно — успокаивал игроков. Месси они выключили из игры в финале за счет того, что в каждом единоборстве испанцы превосходили других игроков. Поэтому мяч до Месси практически не доходил», — отметил Семин.





Специалист также поддержал решение ФИФА об увеличении числа команд на мундиале. «В этом споре надо исходить из того, что интерес к ЧМ — небывалый. Такого громадного количества зрителей, просмотров ранее не было. Деньги, потраченные на чемпионат, наверное, значительно окупились. Организация ЧМ лично мне очень понравилась. Все на высшем уровне».





Семин выступил также за то, чтобы несколько стран, а не одна, были хозяйками следующих баталий такого уровня. «Это дает выгоду и в плане финансов, и в плане популяризации футбола», — убежден эксперт.





«Я бы назвал настоящим чемпионом мира Трампа»





Дмитрий Губерниев в комментарии Daily Storm также выразил мнение, что Испания победила абсолютно заслуженно. «Победила команда, которая лучше всех в мире играет в футбол. Выиграй Аргентина, ни разу не ударившая в створ ворот, это было бы несправедливо и неправильно. Победа Испании закономерна. Хотя голов, конечно, хотелось увидеть в финале побольше», — признался комментатор.





Он заметил, что организаторы правильно выделили в составе победителей полузащитника Родри, который блестяще пасовал и был невероятно полезен команде на протяжении всего турнира, и голкипера, пропустившего всего один гол.





Собеседник назвал «абсолютно феноменальной» церемонию награждения после финального свистка, где на авансцену вышел президент США, попавший в кадр, когда сборная Испании делала праздничные фото на поле.





«Если бы глава ФИФА Инфантино не увел Трампа — он бы продолжал праздновать вместе с испанцами. Думаю, он Кубок над головой поднял бы и оставил его себе! Трамп — он же денди. Все перед ним пресмыкаются. Я бы даже не удивился, если бы он вместо сборной Испании поднял Кубок и сам стал танцевать. И весь мир сказал бы: «Да-а-а, ведь как это здорово выглядит!» — с иронией заметил Губерниев.





«Американский подход «Сильные получают все» сработал. Поэтому я бы назвал настоящим чемпионом мира Дональда Трампа. Он нанес всем поражение», — добавил комментатор.





Но, как подчеркнул Губерниев, самое главное — победила игра, спорт. По словам комментатора, сам чемпионат его устроил, но горчинка осталась. А причина — неучастие в мундиале российской сборной.





«Нам надо возвращаться и пытаться пробиться в финальную часть следующего турнира, сколько бы команд там ни играло. То, что нет официальных международных матчей, — моя боль и грусть», — посетовал он.





Испанцы второй раз в истории стали победителями ЧМ. До этого они добывали трофей в 2010 году, выиграв в финале у Нидерландов со счетом 1:0. На этом мундиале Испания не потерпела ни одного поражения. Действующие чемпионы Европы уверенно преодолели групповой этап, а затем выбили из плей-офф Австрию, Португалию, Бельгию и Францию.





Кроме того, испанцы смогли побить мировой рекорд Италии, которая не проигрывала на протяжении 37 матчей с 2018 по 2021 год. Теперь на счету Испании 38 матчей без поражений. Последний раз сборная уступала в официальной игре в марте 2024-го.





Проигравшие в финале аргентинцы являются трехкратными чемпионами. Они обыгрывали Нидерланды в финале ЧМ-1978, ФРГ в финале ЧМ-1986 и Францию в финале ЧМ-2022. Также Аргентина трижды уступала в финалах: Уругваю на ЧМ-1930, ФРГ на ЧМ-1990 и Германии на ЧМ-2014.