Гений Месси сильнее испанской машины? Артисты Лещенко, Маклаков и Баринов рассказали, чем запомнился ЧМ в США

Чемпионат мира по футболу вышел на финишную прямую. За золото мундиаля будут биться испанцы и аргентинцы, а команды Франции и Англии поспорят за бронзу. Какие сборные преподнесли сюрприз на ЧМ-2026, а какие не оправдали ожидания? В чем заключается магия Лионеля Месси и кто еще из звезд заставил восторгаться своей игрой? Об этом и не только Daily Storm рассказали звездные болельщики: певец Лев Лещенко и актеры Алексей Маклаков и Валерий Баринов. Люди, которые на протяжении десятилетий являются частыми гостями на стадионах и с любовью отзываются о Его величестве Футболе.





Народный артист России и болельщик «Динамо» (Москва) с 70-летним стажем Лев Лещенко: Удивили сборные из Африки, но им не хватило знания тактики





— Достаточно неожиданные результаты на турнире. Футбол очень здорово поменялся в последнее время. Сейчас, мне кажется, африканские команды на высоте. Они являются поставщиками хороших футболистов в Европу и сами стали играть лучше.





Но пока за счет того, что существует такая команда, как Аргентина, латиноамериканский футбол еще держится. Мой прогноз: будущее за сборными из Африки. Там футболисты крупные, рослые, атлетичные. Им бы еще тактическую подготовку подтянуть, добавить тренерского взгляда... Причем в европейских командах игру тоже определяют темнокожие ребята родом из Африки.





Есть, конечно, уникальные игроки типа Месси, Роналду, Беллингема, Мбаппе, Дембеле. Это просто монстры футбольные, но Месси выделяется — он гений.

В финале ЧМ интересно само противостояние чемпионов Европы против победителей чемпионата мира. Вообще, по уровню игры выше всех были французы. Но в полуфинале они получили гол от Испании, растерялись, засуетились. Психологически сломались. Хотя я думаю: дай этим командам провести еще пять матчей, и в четырех из них победа была бы за Францией.

Французы, конечно, были явными фаворитами турнира. Но испанцы достаточно умело выходят из-под прессинга. Соперники уступили им в «физике».





В финале определяющим фактором станут действия лидеров. У Аргентины есть Месси. Но Испания — просто машина, у них очень работоспособная, дисциплинированная команда. Финал точно будет украшением всего турнира, который проходит на высоком уровне!





Заслуженный артист РФ и давний поклонник «Спартака» Алексей Маклаков: Ставлю на Испанию





— Хороший, интересный чемпионат получился. То, что в турнире стало участвовать больше команд, — приветствую двумя руками и ногами. А к судейству огромные претензии. Фаворитами я считал Францию. Но теперь почему-то есть чуйка, что во второй раз чемпионами мира станут испанцы. Ставлю на них, потому что они очень сильны в атаке. Аргентина может взорваться на матч, который будет для нее самым ответственным, а потом просто не хватит сил.





Вообще, практически все участники мундиаля были по-своему интересны. Африканские сборные всегда были сильны. Но у них, к сожалению, есть тенденция угасать. Они могут хорошо стартовать, но потом то ли у них зашкаливают эмоции, то ли не могут собраться на важную игру... А так на Черном континенте замечательные команды.





Народный артист РФ Валерий Баринов, близкий друг экс-тренера сборной России Юрия Семина: Болею за Аргентину





— Есть очень хорошие матчи. Вчера выиграла Аргентина и Месси, но у меня такое ощущение, будто наши победили! Очень рад, что есть такое явление, как Месси. Очень скучным получился полуфинал между Францией и Испанией. Такое чувство, будто подопечные Дидье Дешама просто не вошли в игру. Испанцы взяли их в тиски сразу.





Очень интересно смотреть на такое огромное количество команд. Не топовые сборные дали бой фаворитам. Играли как в последний раз! В этом была особенность этого чемпионата. Но, конечно, изначально Аргентина, Франция, Испания, Англия выглядели мощно. Немцы вот разочаровали.





Испанцы очень мобилизованны, организованны. А игра Аргентины построена на гении — Месси. Непонятно, что окажется сильнее: индивидуальные качества или командные. Болеть я буду за Аргентину. До чемпионата казалось, что победит Франция и сыграет сильнее. Но очень важно было рассчитать дистанцию на турнирном пути. Она была для всех неизвестной. Аргентина вылезла из могилы в матче с Египтом. Я просто поражаюсь и ударам, и передачам Месси. Про дриблинг даже не говорю. Я и Пеле видел. Но такого футболиста, как Месси, не было. Он даже сильнее Марадоны. Марадона вошел в историю с этой «рукой Бога», и это не самая лучшая характеристика. Забил — и не признался, что нарушил правила. А этот парень с детства столько всего пережил и теперь сверкает!





Чемпионат оправдал ожидания. Африканцы выдавали хорошие матчи. Но что вокруг творится... Президент ФИФА Инфантино после истории с отменой карточки нападающему США из-за звонка Трампа вообще должен уходить с поста! В ФИФА надо всех разогнать! Это просто позор, отсутствие всякой репутации, ниже плинтуса! Инфантино подложил свинью американцам. У них уже не было духа. Ноги не бегали. Им было стыдно. Весь мир болел против сборной США, и американцы это понимали.