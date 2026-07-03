Чемпионат мира по футболу потихоньку выходит на финишную прямую. Часть команд отсеялась до стадии плей-офф, а остальные счастливчики пробивают этот тернистый путь дальше. Кому улыбнется удача, а кто из числа фаворитов оконфузится? Какой в целом взгляд на ЧМ из России, чья сборная была лишена шанса попасть на турнир из-за политики? Об этом и не только Daily Storm расспросил звездных артистов и спортсменов, которые в свободное время выступают или выступали за любительский клуб «Старко», основанный в далеком 1991 году.





Илья Авербух, фигурист, серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы:





— На этом ЧМ ярко выделяются лидеры, которые тащат команды за собой. У Аргентины — Месси, у Франции — Мбаппе, у Англии — Кейн, спасший сборную от позорного проигрыша ДР Конго. Командам, у которых таких лидеров нет, приходится сложнее. Но в общем пока таких больших сенсаций нет, за исключением вылета Германии. Она в последние годы находится в кризисе и в группе не показывала хорошего футбола. Поэтому все закономерно.





Вылет Голландии по пенальти в матче 1/16 с Марокко — здесь сенсации не вижу. У Марокко очень сильная команда, плюс пенальти — это лотерея. Голландцы, конечно, могли бы вытащить. Зато вышли бельгийцы, которые спаслись в игре с Сенегалом. Опять же, фактор лидера. Форвард Лукаку вышел и вытащил матч. Это еще раз доказывает, что на этом ЧМ очень ярко проявляют себя вожаки сборных.





Много, конечно, разговоров о Месси и Роналду. Это последний для них ЧМ. Но, несмотря на возросшие скорости и обилие новых молодых игроков, чемпионат показывает: все-таки думающие футболисты на поле, знающие точно свою позицию, могут продолжать долго спортивную карьеру. А в плане красоты забитых голов я больше симпатизирую Аргентине и лично Месси.





Что бы светило сборной России на этом ЧМ? Думаю, все зависит от группы. Но сейчас точно нет слабых команд. Очень прибавили африканские сборные. Надеюсь, это последний мундиаль без России. Конечно, когда нет твоей команды на ЧМ, интерес в нашем обществе к турниру падает.





Мой прогноз: чемпионат выиграют или французы, или аргентинцы. В целом мне нравится южноамериканский футбол. Думаю, еще и Бразилия себя полностью не показала. От этой команды можно ждать феерии. Испания и Португалия тоже могут проявить себя в борьбе за трофей. В общем, чемпионат довольно интересный.





Народный артист РФ Дмитрий Маликов:





— Сейчас я в отпуске, и первые матчи турнира, увы, не удалось посмотреть. Буду точно наблюдать за решающими играми. Мне всегда нравятся Месси и Роналду. Это старожилы, они дают результат и держат высокий уровень. Но сегодня мои симпатии на стороне сборной Франции. Там Мбаппе — ярко выраженный лидер. Очень большие шансы у французов выиграть турнир.





Певец и шоумен, автор хитов «Девочка моя» и «Короче, я звоню из Сочи» Сергей Крылов:





— Удивляет география людей, которые играют в футбол. О некоторых командах ранее вообще ничего не слышал. В этом есть своя фишка чемпионата, который привлекает больше стран. В этом есть свой прикол. Сам формат тоже необычный — в трех странах проводят. На мой взгляд, это неправильно. Расхолаживается внимание. Но болельщики южноамериканских стран радуют глаз. Они просто красавчики! Атмосфера на мундиале на уровне. Но вот говорить о фаворитах — не могу. Выиграет сильнейший. Наверняка, фаворит типа Франции или Аргентины. Мне не интересно гадать. Пока вокруг шум.





Лично меня японцы очень удивили на этом чемпионате. Прикольная команда. Сражались как львы с Бразилией.





Месси или Роналду? Мне больше Мбаппе нравится. Но я в целом радуюсь, что есть такое соперничество. Как пел наш Владимир Высоцкий: «Настоящих буйных мало — вот и нету вожаков». Поэтому фактор лидера очень важен. Он должен быть уважаем не только как футболист, но и как человек.





Финалист первого сезона «Фабрики звезд», диджей и продюсер Михаил Гребенщиков:





— Я болел и болею за команды Черного континента. Чтобы утерли нос европейским буржуям. Команда Сенегала меня так вдохновила, что даже пять тысяч рублей поставил в конторе на их победу, но не срослось. Хочется, чтобы африканцы доказали: в футбол научились играть достойно на всех континентах.





Мне не нравятся эти перерывы на «водопои», просто хотят на рекламных паузах бабок срубить. Сам формат нынешнего ЧМ довольно интересен: появилось больше команд, которые бы ранее не смогли никогда попасть на этот праздник.





Все равно очень обидно за наш футбол, который вынужден играть с третьими странами и не имеет шансов попасть на высокий уровень. Грустно, что нет наших. Нет такого куража, если бы Россия участвовала.





Лично мне хочется какой-то революции на этом турнире, сенсации. Потому что классика жанра, когда выигрывает Испания, Аргентина, Бразилия. А вот почему бы не выйти 11 африканцам из Кот-д'Ивуара, встать стеной и сотворить чудо?! Чтобы такой пример повлиял на наших и показал: мир меняется, мы не хуже других, все команды в очень хорошей форме. Но все равно, думаю, золото опять достанется по классике кому-то из фаворитов. Российской же команде хочу пожелать не сдаваться. Время перемен обязательно наступит.





Музыкант Юрий Лоза, автор песни «Плот»:





— Болеть на этом мундиале не за кого, потому что нет наших. В футболе очень важен элемент боления. Просто смотреть, как бегают туда-сюда люди... Они все равно не будут своими. Какие-то португальцы, бразильцы. Смотришь на них без интереса. Элемент обиды из-за того, что Россию не пустили на чемпионат, все равно в душе сидит.





Африканцы подросли в своем уровне, но все равно они ментально не способны выигрывать в концовках. Это люди настроения. Они могут бежать быстро, но тактика — далеко не их сильная сторона. В Африке не выросло поколение своих тренеров. Если их поколение игроков окончит престижные вузы и вернется домой преподавать — ситуация станет лучше.





Я пока вижу, что сенсаций не будет на этом чемпионате. Фавориты как были — так и остались: Франция, Аргентина, Испания, Бразилия. Удивили лишь немцы, которые не смогли снова собрать нормальную команду и которые громили бразильцев со счетом 7:1 в 2014 году. У сборной Германии сейчас кризис.





Сейчас многих волнует, кто круче: Месси или Криштиану Роналду. Но я думаю, что ни тот, ни другой. Оба — возрастные ребята. Чудеса можно творить, когда у вас полно сил. А возраст не обманешь. Сейчас из ветеранов только Кейн в Англии может стрельнуть. Он реальный лидер, который тянет команду. А эти звездные игроки — много пиара, но пока не вижу в них большого потенциала для того, чтобы привести сборные к первому месту. Есть более достойные молодые ребята.





Справка Daily Storm: ЧМ по футболу проходит с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории участие в турнире принимают сразу три страны — США, Канада и Мексика. Место проведения мундиаля было определено на конгрессе ФИФА в Москве в 2018 году.





Мексика дважды принимала чемпионат мира — в 1970 и 1986 годах. В США первенство проходило в 1994 году, а Канада стала его хозяйкой впервые.

ЧМ-2026 оказался самым масштабным по количеству участников за почти 100-летнюю историю турнира. Там сыграли 48 сборных. Они были распределены по 12 группам.





Несколько команд участвовали в ЧМ впервые — Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао. Последнюю тренировал Дик Адвокат, ранее работавший с питерским «Зенитом» и сборной России. Дебютным ЧМ-2026 стал и для Узбекистана. Это единственная команда с постсоветского пространства, которой удалось завоевать право сыграть на мундиале.





Сборная России не была допущена к отборочному турниру из-за ограничений, введенных в 2022 году после начала СВО.





Фаворитами турнира эксперты и букмекеры называют Испанию, Францию, Англию, Бразилию, Аргентину.





В России права на показ матчей чемпионата мира выкупил холдинг «Газпром-Медиа». Прямая трансляция игр ведется на принадлежащих ему «Матч ТВ» и тематических каналах («Матч Премьер», «Матч! Арена», «Матч! Игра»). Встречи показывают на сайтах холдинга, а также в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.



