Белгород пережил массированный ракетный обстрел: погибла женщина, жители остались без света и воды

Утром 3 июля в Белгородской области впервые за долгое время столкнулись с блэкаутом. Как сообщил врио губернатора Александр Шуваев, ВСУ ударили ракетами по центру региона и белгородскому округу. В результате прилетов погибла женщина, повреждено пять автомобилей.





Серьезно пострадала энергетическая инфраструктура, жители части региона остались без электричества и воды.





С последствиями удара столкнулись в ряде районов областного центра. Как убедился корреспондент Daily Storm, в центре Белгорода возле одного из университетов не работали магазины, кафе и аптеки. На дверях висели записки «Нет света. Закрыто». Работники заведений топтались у входов или сидели во тьме внутри зданий.





Людей на улицах при этом меньше не стало. Горожане вышли позавтракать и растерянно дергали двери запертых кафе, на которые не успели повесить таблички о проблемах с электричеством.





Возле очередной неработающей точки с лекарствами стояла пожилая женщина лет 60. «С утра ищу, где купить бисопролол (препарат назначают при болезнях сердца и сосудов, — примеч.). У меня было два микроинсульта, и его нужно пить каждое утро», — рассказала Daily Storm пенсионер.





Бабуля заметила, что, даже если найдет открытую аптеку, таблетки ей вряд ли продадут за наличные. Рецептурные препараты проводят через электронную систему учета на кассах, которая работает от сети.





Не принимали покупателей и магазины федеральных сетей. «Генератор есть, но подключить его некому: наши люди, занимающиеся электрикой, ездят по другим точкам. Продукты стараемся сохранить в холодильниках. Если они испортятся — придется списать», — заметила сотрудница «Красного и Белого».





Генератор нашелся лишь у небольшой точки с бабл-ти и мороженым. Оборудование на скорую руку обложили плитами каменной ваты, чтобы жильцы соседних квартир не жаловались на грохот.





«Купили его еще осенью прошлого года. Каждое отключение привозим сюда. Люди заходят зарядить телефоны, взять воды, посидеть под кондиционером. Что-то покупать для этого не обязательно», — поделился владелец точки «Yuni You» Игорь.





Свой генератор, размером почти с грузовой контейнер, работал у «Ленты». Но энергию все равно берегли — в ТЦ был открыт лишь продуктовый гипермаркет.





В торговом зале были включены только холодильники. Освещения минимум, между некоторыми стеллажами почти ничего не видно. На кассах покупателей просили самостоятельно двигать товары, чтобы не включать ленты с продуктами.





«Удар» пришелся не только по торговле. Без света остались и офисы. Сотрудник одной из фирм на условиях анонимности рассказал Daily Storm, что руководство распустило подчиненных по домам. Но с неприятным условием: всех попросили написать заявление на отпуск за свой счет на 3 июля. Тем, кто пытался спорить, предложили «отработать» этот день в один из выходных.





Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что к 11:45 в части Белгорода удалось восстановить электроснабжение. Самая сложная ситуация в районе Харьковской горы. Там энергетики пообещали закончить работы до конца дня.





Часть водоснабжения в регионе перевели на питание от генераторов. Их запустили на скважинах по ряду адресов в Белгороде.





Перебои с электроэнергией на фоне обстрелов начались в Белгороде еще в конце сентября 2025 года. Жители районов, которые в то время регулярно сталкивались с блэкаутами, рассказывали, как приспосабливались к жизни без электричества: молодые мамы готовили детские каши на газовых горелках, белгородцы массово скупали пауэрбанки, а владельцы частных домов — бензиновые генераторы.



