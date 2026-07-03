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«В этом не было политических нот»: отец русской девушки-руфера — о плакате, который она развернула на шпиле американского небоскреба
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Поклонница экстрима была там вместе со своим другом; оба отпущены под надзор Коллаж: Daily Storm
Общество

«В этом не было политических нот»: отец русской девушки-руфера — о плакате, который она развернула на шпиле американского небоскреба

Поклонница экстрима была там вместе со своим другом; оба отпущены под надзор

Яна Бобылкина
Коллаж: Daily Storm

Отец россиянки Ангелины Николау, которая вместе со своим молодым человеком Иваном Биркусом поднялась на вершину американского небоскреба Empire State Building и развернула баннер с пацифистским высказыванием, рассказал, чем это может обернуться. Вероятнее всего, они просто отделаются штрафом, ведь за них сейчас весь мир. «Это было прекрасно, — говорит он, — и при этом без всякой политики!»   

 

Эти кадры уже облетели планету. Девушка и парень в черном забираются на шпиль и разворачивают там плакат, а на плакате — надпись: «When the power of love beats the love of power the world knows peace» («Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир обретает покой»).

 

Девушку зовут Ангелина, она руфер, по-нашему — покоритель крыш, и дочь циркового артиста Дмитрия Николау, парня — Иван Биркус, а саму цитату часто приписывают легенде американской рок-музыки, гитаристу и певцу Джими Хендриксу.

 

Впоследствии пару задержали, предъявив ей целый ряд обвинений (от незаконного проникновения до создания угроз для жизни и здоровья), однако главное они все же успели! Еще находясь на высоте, влюбленные устроили там помолвку.  

 

Сейчас ребята отпущены под надзор, а следующее заседание суда назначено на 24 августа.

 

«Но я думаю, что все будет хорошо! — говорит Daily Storm отец девушки, — потому что в этом не было никаких политических нот. А поскольку резонанс вышел на всю планету, они отделаются только штрафом. Вы же видели лозунг — и  если с ними что-то случится, то это будет не в пользу [тех, кто их обвиняет]...

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Фото: Нейросеть
Фото: Нейросеть

 

Кстати, шериф этого участка и сам фанат страниц моей дочки, поэтому он все знает и за всем наблюдает».  

 

По словам мужчины, ребята работали не одни. У них есть команда, и в том числе — оператор, который управлял квадрокоптером, и все настолько отлажено, что можно не волноваться. 

 

«Дочь занимается этим уже много лет, поэтому зачем это делать? — шутит Дмитрий. — Тем более что высота была не такая уж и большая. Бывало и выше. Например, небоскреб Merdeka в Малайзии.

 

Она росла в цирковой среде, и у нее нет этого страха. Хотя лично я очень боюсь высоты, и мне всегда некомфортно».  

 

Но главное же не в этом! 


«Иван сделал Ангелине предложение... — вспоминает отец девушки. — И хотя у них уже была регистрация в Таиланде, здесь это произошло уже по-христианским традициям. Он подарил ей руку и сердце — и это прекрасно».  

 

Небоскреб Empire State Building находится на острове Манхэттен и построен в 1931 году. Здание имеет высоту 443,2 м до верхушки шпиля и 381 м до крыши. Поначалу шпиль планировалось использовать как причальную мачту для дирижаблей, но уже после первой попытки стало понятно, что это утопия.  

 

По мнению правоохранительных органов, руферы вылезли на башню через люк на 103-м этаже. Но как это им удалось, пока так и осталось тайной.  

#сша #иван биркус #ангелина николау #дмитрий николау #руферы #empire state building #руфинг #экстрим