Отец россиянки Ангелины Николау, которая вместе со своим молодым человеком Иваном Биркусом поднялась на вершину американского небоскреба Empire State Building и развернула баннер с пацифистским высказыванием, рассказал, чем это может обернуться. Вероятнее всего, они просто отделаются штрафом, ведь за них сейчас весь мир. «Это было прекрасно, — говорит он, — и при этом без всякой политики!»

Эти кадры уже облетели планету. Девушка и парень в черном забираются на шпиль и разворачивают там плакат, а на плакате — надпись: «When the power of love beats the love of power the world knows peace» («Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир обретает покой»).

Девушку зовут Ангелина, она руфер, по-нашему — покоритель крыш, и дочь циркового артиста Дмитрия Николау, парня — Иван Биркус, а саму цитату часто приписывают легенде американской рок-музыки, гитаристу и певцу Джими Хендриксу.

Впоследствии пару задержали, предъявив ей целый ряд обвинений (от незаконного проникновения до создания угроз для жизни и здоровья), однако главное они все же успели! Еще находясь на высоте, влюбленные устроили там помолвку.

Сейчас ребята отпущены под надзор, а следующее заседание суда назначено на 24 августа.

«Но я думаю, что все будет хорошо! — говорит Daily Storm отец девушки, — потому что в этом не было никаких политических нот. А поскольку резонанс вышел на всю планету, они отделаются только штрафом. Вы же видели лозунг — и если с ними что-то случится, то это будет не в пользу [тех, кто их обвиняет]...