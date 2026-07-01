В Крыму и Севастополе из-за топливного кризиса компании, занимающиеся выловом и переработкой рыбы, вынуждены поставить работу на паузу и отправить значительную часть сотрудников в вынужденные отпуска, выяснил Daily Storm. Выход в море и промысел серьезно ограничены мерами безопасности, а добыча рыбы при цене солярки в 200–300 рублей за литр не имеет экономического смысла, считает директор ООО «Керченская рыбная компания» Александр Захарчук.





«Водители боятся везти груз даже за зарплату в 500 тысяч рублей»





«С середины июня работа поставлена на паузу. Заливать дорогую солярку и выходить в море нет смысла. Потому что рыба подорожает очень сильно. Кто ее купит? Да никто! А мы тоже не можем уходить в минус, работать во вред себе. С дизельным топливом беда. Никто не хочет ехать. Паромы тоже временно не работают», — сообщил директор керченского рыболовецкого предприятия.





Он пожаловался, что на текущей ситуации неплохо зарабатывают лишь спекулянты. Цены у них просто дикие. «То 200, то 300 рублей за литр солярки просят», — уточнил собеседник.





Он пояснил, что рентабельная цена за топливо, при которой можно отправляться на промысел, — 60–70, максимум 80 рублей за литр. «Ну куда сейчас выходить при таких ценах? Это то же самое, если вам таксист скажет вместо двух тысяч за поездку заплатить 200 тысяч. Вы ответите: «Да лучше я пешком пойду», — иронично заметил бизнесмен.





«На одно судно надо залить восемь-девять кубов топлива. А есть и такие, где требуется заправлять по 40–50 кубов. У них прожорливость порядка четырех тонн топлива в сутки. Вот и посчитайте, какие это затраты!» — добавил он.





В штате «Керченской рыболовной компании» 35 человек. Все они сейчас сидят дома. Финансовое положение у компании стремительно ухудшается, признался ее хозяин: «В этом месяце зарплату людям платим, но в следующем — непонятно, откуда деньги брать. А у рыбаков ведь семьи, кредиты... Если не будет подвижек к лучшему — надо всех увольнять. Но люди разбегутся, и кого найти потом? Рыбаки — это штучный товар. Молодежь ничего толком не умеет, в отрасли остались старые кадры в основном. Нужно уметь и сети починить, и в механике разбираться».





Он подчеркнул, что в текущих условиях очень важны не только денежные вопросы, но и безопасность: «Механики мне прямо говорят: «Мы не пойдем в море. Тут бахает, стреляет». А водители и за 400–500 тысяч боятся везти груз. Жизнь дороже!»





Вспоминая докризисные времена, предприниматель заметил, что работа была налажена отменно. Например, в феврале всего за 12 дней улов рыбаков составлял 260 тонн.





Рынки сбыта были налажены, а сейчас никому ничего не надо в Крыму, посетовал собеседник. «Потому что отдыхающих нет, отели пустые. Или вот как мы сейчас отправим из Керчи товар на Москву? По новым землям никто не хочет ехать. Через паром мы не можем тоже никуда ничего отправить. В прошлом году ситуация была нормальной. Все продавалось. Наша рыба отправлялась и в Москву, и в Самару, и в Екатеринбург, и в Ростов, и в Рязань, и в Волгоград, и в другие города страны. География сбыта была широкой», — рассказал он.





Грустная ситуация не только у керченского предприятия, но и у его крымских конкурентов, заметил Захарчук. Он сообщил, что все коллеги пока находятся в подвешенном состоянии, поскольку нет понимания, когда «весь этот кошмар закончится» и как наладить логистику. «Такими темпами и до банкротства недалеко...» — признается бизнесмен.





«Рыбу ловить пока невыгодно»





Валерий Сивочуб, замдиректора севастопольского предприятия ООО «Голден фиш», которое занимается добычей рыбы в Черном море, уверен, что ситуация в отрасли поправима, нужно лишь запастись терпением.





«У нас о банкротстве речи не идет. Власти, надеюсь, помогут с заморозкой процентов по кредитам. Верим, что все будет хорошо. Но прямо сейчас ситуация действительно крайне сложная. Не можем выйти на летний промысел черноморского шпрота. Причина кроется в вопросах безопасности. Ну и топливо сейчас продается по таким ценам, по которым невыгодно рыбу ловить», — заключил Сивочуб.





Сотрудники его компании не выходят в море уже почти месяц — с начала июня. В штате предприятия порядка 200 человек. Некоторые из них — в плановых отпусках, еще часть сотрудников — отдыхают за свой счет. Остальные работники пока заняты ремонтами оборудования, пояснил предприниматель.





Он сообщил, что прошлым летом в «Голден фиш» вылавливали в среднем за месяц по две тысячи тонн рыбы и предпосылок к плохому не было. «Все было хорошо. А сейчас и мы, и наши коллеги-конкуренты — на паузе», — добавил Сивочуб.





С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он введен в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера и позволяет оперативно решать задачи по обеспечению стабильного функционирования систем жизнеобеспечения населения, отметил глава республики Сергей Аксенов.





Ранее в Крыму приостановили продажу топлива на АЗС всем жителям. Оно будет отпускаться только представителям госслужб, обеспечивающих безопасность региона.