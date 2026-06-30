Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что прогнозы по ситуации с бензином должны быть честными, и «как раньше уже не будет». Его слова о том, что россиянам пора привыкнуть к новой реальности, вызвали множество критических комментариев. Наумов в интервью Daily Storm пояснил, что именно имел в виду, рассуждая о топливном кризисе, и признался, что мнение хейтеров его не тревожит.





До этого в комментарии RTVI депутат высказался о том, что «не должно быть никаких иллюзий» и на дефицит топлива россиянам надо реагировать максимально адекватно. «Такого ничем не ограниченного объема топлива для частных легковых автомобилей, как было начиная с первой ввезенной иномарки в страну, наверное, уже не будет», — говорил Наумов.





— Станислав Александрович, какова ваша реакция на критику пользователей из-за совета привыкнуть к нехватке топлива на заправках?





— Это мое личное мнение. Я говорил как эксперт, который прошел через несколько кризисов. Я работал в Министерстве энергетики и понимаю, как устроен топливный рынок. Хейтеры в данном случае — люди, которым надо ежедневно порцию какого-нибудь дерьма вылить либо про Ксению Собчак, либо про депутатов Госдумы. Это их просто естественная физиологическая реакция. Никакого отношения к реальному набору и поиску решений их реакция не имеет. Обращать внимание на хейтеров можно только с точки зрения понимания того, как устроена массовая социальная психиатрия.





— Тогда расскажите, какие пути решения проблемы с топливом сейчас вы видите.





— В нынешней реальной ситуации с топливом можно четко говорить о лимитированном потреблении, если это в интересах всего общества и справедливо. Для этого даже не надо талоны советской поры вводить. Можно просто привязать к одному ПТС (паспорту транспортного средства) в неделю какое-то количество литров, которое будет гарантировано человеку по доступной цене. Эти же хейтеры кроме заголовка ничего не читают! А надо вникнуть в суть предложения. Идея такая: давайте прикинем, сколько у нас защищенных запасов топлива — и распределим их на все лето. Все будут иметь возможность не стоять в очереди. Надо нормально четко сказать, сколько есть топлива. Чтобы люди из Челябинска в Башкирию и наоборот не возили бензин в ваннах.





— Вероятно, еще советский менталитет у людей срабатывает в плане того, чтобы запасаться на всякий случай топливом или продуктами первой необходимости...





— Времена-то меняются. Конечно, может, и мне хотелось бы пару канистр в гараже иметь. Но чего нет — того нет. Сейчас создана современная инфраструктура АЗС, особенно тех, которые входят в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний. Тут вообще, прости Господи, не должно быть никаких проблем. Добыча нефти ведь ни на одной скважине не остановилась. Задача — просто то, что находится в безопасных системах хранения, давать людям в моменте, когда им надо заправить машину.





Я вот, например, пересяду на метро, и ничего страшного со мной не произойдет. Делал это и без топливного кризиса. Гораздо хуже, когда людям не говорят правду и пытаются утешить. А они на самом деле глазами видят другое. Я вчера ехал из Челябинска в Магнитогорск, попал на заправку «ЛУКОЙЛа» — есть топливо, все нормально. Нечего панику разводить!





— Станислав Александрович, все равно те же хейтеры могут вам намекнуть, что депутаты Госдумы не стоят часами в очередях за бензином и не ищут его по всему городу.





— Ну откуда они знают?! Это у них какие-то совковые представления вообще об управленцах. Представления о том, что мечта любого идиота — иномарка, секретарша. Это неинтересно. Все мы — нормальные, обычные люди. У всех в этой жизни уже что-то получилось, раз депутатами-то стали. Поэтому мифические материальные блага Советского союза никому не нужны. Не нужна квартира в Европе. У нас у самих с 90-х годов жизнь лучше, чем в Европе! Зачем вообще нужны эти постоянные штампы и шаблоны?! Хейтеры вот пишут, какие в Госдуме низкие цены в столовой. Я говорю: «Приходите, я вас обедом накормлю». Но сразу их интернет-храбрость куда-то в штаны уходит.





— В общем, вы, как и все соотечественники, стоите в очереди за топливом. Верно?





— У меня жена в воскресенье возвращалась с дачи и прождала 20 минут, пока заправилась. А что здесь такого? Откуда вообще эти представления про спецраспределители? Из Советского союза! Но мы уже не живем в нем 35 лет. Я вообще езжу на [служебной] Lada Aura.





— А в личном автопарке какой машиной пользуетесь, если не секрет?





— Я четыре года (с 2015-го по 2019-й) работал в X5 Retail Group, был членом правления. Mercedes-Benz GLE 350 приобрел в 2018-м. Какую я машину должен был покупать, будучи топ-менеджером крупнейшей российской компании? Какую хотел — такую и покупал. Езжу на этой машине по выходным на дачу и с дачи. Но это не вопрос престижа! Типа, вот езжу на Мерседесе и я крутой чувак. Ребята, поверьте, не этим ценность управленца измеряется.





— Не опасаетесь, что после ваших заявлений про бензин можете потерять голоса части избирателей на грядущих выборах в Госдуму?





— Те, кто мысленно живет в Советском союзе, пусть там и остаются. Это не мои избиратели. Я не хочу им нравиться. Просто я не их депутат. Я не в ЛДПР и не в «Единой России», а буду идти на выборы как самовыдвиженец.





Справка Daily Storm: Наумов является кандидатом философских наук. Он работал пресс-секретарем мэра Магнитогорска, помощником руководителя Государственной налоговой службы, затем помощником и заместителем министра промышленности и торговли Виктора Христенко. В 2010–2020 годах Наумов – президент Российской ассоциации по связям с общественностью. Также он являлся вице-президентом фонда «Сколково», был членом правления, директором по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group.