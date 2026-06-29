Частники в Крыму работали и до проблем с топливом, а жаловаться начали только сейчас, заявил депутат Госдумы от региона Юрий Нестеренко. Он призвал жителей полуострова не хайповать на проблемах и пообещал, что все нуждающиеся будут поддержаны государством.





Нестеренко признал, что топливный кризис и атаки ВСУ действительно отпугнули туристов. Но при этом парламентарий заметил: никакой трагедии не произошло.





«Власти Крыма держат все на контроле. Федералы тоже вникают в ситуацию. Каждый случай индивидуален. То, что некоторые пишут о массовых сокращениях и увольнениях, — сотрясание воздуха. Единичные случаи. Например, на СТО пишут, что вот нет туристов два месяца. Но до этого же предприниматель как-то работал! И без туристов к нему приезжали. Может, плохая СТО просто у него?»— сказал Нестеренко.





Он добавил, что каждую жалобу следует рассматривать индивидуально: «Есть иногда объективные проблемы, когда человека нужно поддержать и помочь. А есть, увы, люди, желающие под шумок решить свои проблемы. Надо все взвешивать. Но гарантирую: ни одного крымчанина никто не бросит».





Депутат также заметил, что в теории для жителей Крыма могут ввести и налоговые каникулы, но пока говорить об этом рано. «Обсуждения ведутся. Руководство республики на связи с министерством туризма Крыма, узнают, где и у кого произошли отказы от путевок. Меры поддержки от властей, конечно, будут. Но сейчас главное — собрать актуальную информацию и потом уже принимать конкретные решения. Министерства решат, как выйти из ситуации достойно. Людей никто не бросит на произвол судьбы», — заверил Нестеренко.





Ранее в соцсетях крымчане стали жаловаться на массовые увольнения. Люди сетовали, что из-за дефицита топлива и срыва туристического сезона многие работодатели задерживают зарплаты и либо отправляют сотрудников в вынужденные отпуска, либо заставляют увольняться по собственному желанию.





Корреспондент Daily Storm обзвонил станции техобслуживания в Симферополе, Керчи, Евпатории и Севастополе. Владельцы СТО рассказали, что ситуация, пусть и непростая, но вполне контролируемая.





«Действительно, из-за проблем с топливом заказов стало меньше. Но они все равно есть! Главная проблема сейчас — мы долго ожидаем доставки запчастей. Логистика нарушена. Но верим, что и эта ситуация властями решится», — сообщил хозяин СТО в Симферополе.





Его коллега из Керчи также смотрит в будущее с оптимизмом: «Вообще, никакой паники нет. У меня в штате шесть мастеров. И каждому находится работа. Все равно машины нужны людям, и они имеют свойство ломаться или требовать обслуживания. Мы пережили после 2014-го и водные блокады, и кучу других нюансов. Выдержим и сейчас!»





26 июня в Крыму и Севастополе был введен режим ЧС. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это нужно для решения «вопросов экономического характера». Аксенов уточнил, что режим ЧС не означает каких-либо ограничений для граждан, не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.





Режим ЧС упрощает работу властей и позволяет оперативно выделять финансирование, закупать необходимое оборудование и другие материалы для ликвидации последствий, минуя часть бюрократических процедур, рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева.





Кроме того, ранее в Крыму приостановили продажу топлива на АЗС всем жителям. Оно будет отпускаться лишь представителям госслужб, обеспечивающих безопасность региона. Также в период с 22 июня до 1 сентября приостановлены бронирование, заезд и размещение детей и детских групп в лагерях.