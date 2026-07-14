Рома Жиган — о рэпере Киевстонере: Он был душой компании, а сейчас просто враг

Рэпер Рома Жиган высказался об украинском артисте Киевстонере* (настоящее имя — Альберт Васильев), которого ФСБ назвала причастным к подготовке теракта в Подмосковье. Жиган отметил, что Киевстонер, когда жил и выступал в России, был душой компании, а сейчас он даже не предатель, а просто враг.





По словам Жигана, в 2019 году Киевстонер снимался в его документальном фильме «BEEF: Русский хип-хоп». Также рэперы пересекались на шоу «Вопрос ребром» у музыканта Басты, но после начала СВО общение полностью прекратилось.





«Раньше, до спецоперации на Украине, это был совершенно веселый, юморной комик. Душа компании, который всегда мог поддержать любую беседу. За ним не было ничего нацистского, дурного. Но сам его псевдоним говорил о том, на чью сторону Киевстонер встанет, когда начнется конфликт между Украиной и Россией», — рассказал Жиган Daily Storm.





«Для меня было очевидно, что он будет топить за Киев. Это не Юра Бардаш (продюсер, работавший с Киевстонером, когда тот состоял в группе «Грибы». — Примеч. Daily Storm), который из Донецка, и, понятное дело, чью сторону он принял», — добавил собеседник.





Он назвал Киевстонера большим куском пластилина, из которого можно лепить все, что хочешь: «Думаю, есть люди, которые могут им манипулировать. Сегодня для меня Киевстонер не какой-то предатель, а просто враг. Это толстый комедийный актер, который, как и сейчас пан Зеленский, смешит людей. Просто скоморох».





При этом Жиган призвал помнить о презумпции невиновности и заметил, что артист отвергает все обвинения в причастности к подготовке преступлений в России.





«Если Киевстонер действительно хотел устроить теракт — я бы с удовольствием тупой ножовкой отрезал бы ему голову за это. Линчевал бы. Если же он не собирался и не хотел это делать — находить куклу для битья тоже неправильно. Главное, чтобы вина была доказана. Сам ведь Киевстонер отвергает все обвинения», — заключил Жиган.





Ранее в ФСБ России заявили, что Киевстонер действовал под патронажем СБУ, координировал пособников на месте и финансировал операцию. Помимо этого, по данным российских спецслужб, украинский блогер параллельно занимается распространением кокаина.





Киевстонер отрицает свою причастность к организации атаки дронов на Московскую область. По словам рэпера, он не понимает, «чем удостоился такого внимания».





Музыканту 34 года. Он родился в Киеве. В 2016–2017 годах он был частью проекта «Грибы», отвечал за юмористические скетчи в клипах и работу с публикой на концертах.





После ухода из «Грибов» выпустил альбомы и синглы (например, «Хайпоголик», Banger), экспериментировал с разными стилями, участвовал в совместных треках с другими артистами. Он также снялся в российском блокбастере «Майор Гром: Чумной Доктор», сыграв лидера бандитов по кличке Бустер.





После начала СВО артист разорвал все связи с Россией, уехал из Москвы и активно занялся сбором средств в поддержку Украины. Сейчас Киевстонер проживает в Европе. По последней информации, сейчас он находится в Польше, а ранее жил в Испании и Словакии.