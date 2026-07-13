Комментатор Дмитрий Губерниев призвал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко аккуратнее выражаться после его слов о деградации фигурного катания. Но при этом Губерниев отметил: лишь идиоты и мудаки не могут видеть вред от санкций против спортсменов из России.





«С одной стороны, можно сказать, что Плющенко, конечно, выбрал не самую удачную формулировку. А с другой — давайте разбираться, в чем он не прав. Отсутствие на международных соревнованиях — деградация российского спорта? Безусловно! Кто скажет, что нет — тот мудак или идиот. Санкции в спорте нам не на пользу. Это очевидно», — заявил Daily Storm Губерниев.





Он заметил, что Плющенко мог говорить в таком тоне исключительно в свете перехода своего сына под флаг Азербайджана на состязаниях. «Давайте будем честны: это их личное семейное дело, за кого выступать. Если они считают, что таким образом Александру Плющенко («Гному Гномычу») будет проще пробиться на Олимпиаду — ну, окей. Рвать на себе волосы, ругать или хвалить за это решение я их не буду точно», — признался комментатор.





Губерниев выразил мнение, что в Минспорта пытаются максимально удержать спорт на плаву в условиях санкций. «Дегтярев (министр спорта. — Примеч. Daily Storm) и Федерация фигурного катания проводят соревнования, турниры, загружают спортсменов. А все остальное — область конспирологии. Наверное, Плющенко, гордость России, мог бы объясняться, подбирая чуть иные формулировки. Но я обращать на это внимания не буду. Потому что в чем он фактически не прав? Спортсмены точно лучше не становятся от того, что мы не выступаем на международной арене», — добавил спортивный журналист.





Ранее Евгений Плющенко заявил о деградации фигурного катания в стране, когда его спросили о переходе сына в сборную Азербайджана. В ответ Плющенко сказал: «Ездить в Киров, Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов».





Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не согласилась с мнением Плющенко. «Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными. Понимаю, что нашим спортсменам и тренерам это дается только нечеловеческими усилиями», — сказа она в комментарии порталу Sport24.





Тарасова также назвала отстранение россиян «гадостью». Это нанесло большой вред целому поколению спортсменов, уверена мэтр тренерского цеха. «Но я не считаю, что сейчас наши спортсмены деградируют», — подчеркнула Тарасова.





В то же время трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина указала на падение уровня российского фигурного катания за период отстранения.





В таких условиях прогресс невозможен, убеждена Роднина. «Это показала и Олимпиада. Но, думаю, те спортсмены, которые будут допущены до турниров ISU, быстро наверстают упущенное», — цитирует прославленную в прошлом фигуристку «Советский спорт».





30 июня ISU (Международный союз конькобежцев) допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Решение вступит в силу с сезона-2026/27.





7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении спортсменов из РФ. Восстановление Олимпийского комитета России (ОКР) является временным. Оно, как ожидается, станет постоянным после того, как будет признано соответствие РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) кодексу WADA (Всемирное антидопинговое агентство).