Зюганов: Трамп не понимает, что такое коммунизм, он капиталист, который нажил огромное состояние на эксплуатации людей

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре раскритиковал коммунизм и заявил, что он привлекателен только на уровне лозунгов. Политик считает, что он был бы величайшим коммунистом в истории, «наравне с Лениным». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для Daily Storm заявление Трампа. Американский президент не понимает, что такое коммунизм, он капиталист, который нажил огромное состояние на эксплуатации людей, подчеркнул Зюганов.





Трамп — милитарист, а коммунисты спасли мир от насилия





«К сожалению, Трамп не понимает, что такое коммунизм. В переводе с греческого языка это означает «общественный». Приоритет общественного интереса перед частным, эгоистичным. Трамп — не просто эгоист, он капиталист, который нажил огромное состояние на эксплуатации людей, который может выбрасывать устав ООН и руководствоваться своим наитием, соображениями, а не законами.





Для того чтобы выработать хоть какие-то законы мира, справедливости и взаимопонимания, человечество пережило войны огромные. Трампу показалось это никому не нужным: «Мне не нравится Иран, давайте бомбить! Не нравится Куба, давайте осадим блокадой жесткой и страшной целый народ!». Это философия и политика разбойников, самых настоящих, которые ничего общего ни с коммунизмом, ни со справедливостью никогда не имели и иметь не могут.





Планета узка и мала для войны! А он все время гонит милитаристскую истерию. Почти триллион долларов тратит на вооружение, собирается полтора [триллиона потратить] и подталкивает Европу к этой безумной политике.





Европа дважды развязала мировые войны. Сейчас без тоски нельзя смотреть на руководителей Германии, Франции, Англии. Опять они подружились с нацистами-бандеровцами, превратили Зеленского в кровавую игрушку и провоцируют войну с ядерной державой. Это политика не коммунистов! Коммунисты спасли мир от насилия. Ленин первый в истории человечества предложил мир без аннексии и контрибуции.





Когда это услышали студенты Норвегии, они предложили ему присудить Нобелевскую премию, потому что когда мир изнывал в Первой мировой войне и превратился в кровавую рану, Ленин предложил мир. И когда большевики, коммунисты взяли власть в России, то первым декретом был декрет о мире, а не о войне. <...>»





Планете нужны мир и справедливость, а у трампов ничего не выйдет





«Сегодня посмотрите, что творится! Поэтому, когда делают такие заявления, от них кроме популизма ничем не пахнет. Еще пахнет невежеством и, извините за выражение, хамством. Поэтому ничего из этого ни у каких трампов не выйдет.





Сейчас мир подкатили опять к большой войне. Собираются выиграть стратегически у страны, у которой два залпа подводных лодок хватит, чтобы навсегда исчезла Англия. Я смотрю на этих идиотов европейских, мне становится неудобно. Я знаю, что такое война и испытывал все виды современного оружия. Я видел, я был на пяти войнах на Кавказе.





Надо быть последними подонками, чтобы поддерживать нацистов, бандеровцев на Украине. Это не политики, это шкурники, самые настоящие!





На планете восемь с лишним миллиардов человек, уже каждому второму не хватает чистой воды, а каждому третьему — куска свежего хлеба. Разве такие люди могут ее спасти?





Куба, Фидель Кастро — гений, 100 лет бы исполнилось ему. Человек всю жизнь посвятил служению — рядом с такой акулой выдержал 65 лет осады. Шапки снимать и кланяться надо! А этот будет рот затыкать? И, посмотрите, у них самих-то, сама Америка распадется скоро при такой политике.





Осталось два выхода: мир и справедливость. Если нет, тогда планета будет приговорена. Эти люди лишены совести и, к сожалению, ума».