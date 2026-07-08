Трамп поможет остановить СВО, но позже: Политологи подвели итоги саммита НАТО и встречи президентов США и Украины

Саммит лидеров НАТО 2026 года, который состоялся 7–8 июля в Анкаре, в целом прошел буднично, без неожиданных заявлений, считают политологи Андрей Кортунов и Михаил Синельников-Оришак. В комментарии Daily Storm они заметили, что встреча американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским также оказалась прогнозируемой в плане риторики. Трамп от роли миротворца не отказывается, но прямо сейчас эта миссия невыполнима, уверены эксперты.





«Мне кажется очевидным, что Трамп приехал в Анкару ослабленным прежде всего из-за того, что так и не удается выйти из войны с Ираном, а результаты визита в Китай были неубедительными. Все это приободрило членов НАТО и усилило давление на Трампа. В Вашингтоне решили не идти на очередной скандал, а проявить сдержанность и зафиксировать свою поддержку Украине, при этом не беря на себя каких-то конкретных обязательств. Все, что говорил Трамп, выражено с элементами модальности», — считает член Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.





Он напомнил про обещания главы Белого дома после разговора с Зеленским созвониться с президентом России. Разговор с Путиным у Трампа наверняка будет довольно длинным и содержательным. Эта беседа покажет, насколько Вашингтон готов наращивать давление на Москву, но сам Трамп в Анкаре не отказался от роли посредника в конфликте между Россией и Украиной, полагает политолог.





«Трамп по-прежнему считает, что именно он должен выступать в этом качестве и способен остановить СВО. Поэтому президент США не может перейти на украинскую сторону. В таком случае он встанет в один ряд с европейцами, у которых с Москвой вообще никакого диалога нет. Думаю, Трамп будет стремиться сказать Путину, помимо каких-то угроз, что-то приятное. Он постарается вовлечь российскую сторону именно в диалог», — добавил Кортунов.





Собеседник также призвал не забывать про взрывной характер американского лидера, который спустя короткий промежуток времени может менять позицию и риторику.





«Трамп — человек переменчивых настроений и взглядов. И он всегда может отказаться от обязательств, которые на себя ранее брал. Он довольно непредсказуем. Но я допускаю, что Трампа убедили в том, что динамика конфликта начала меняться, а эти удары по объектам российской энергетической инфраструктуры усиливают переговорные позиции Киева и надо скорректировать предварительные договоренности, достигнутые в Анкоридже», — заключил он.





Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак обратил внимание на то, что американское руководство на саммите НАТО вело себя спокойно, не давая громких обещаний, но в то же время показывая желание оставаться членом альянса и решать проблемы сообща с европейскими партнерами.





«Ничего непредсказуемого на саммите не было. Но забавный момент, когда Трамп заявил, что Штаты передадут Украине лицензию на самостоятельное производство зенитных ракет для комплексов ПВО Patriot. Вопрос лишь в том, где будут эти заводы строить. Делать это на территории Украины нецелесообразно, потому что подобные объекты так или иначе Россия разрушит. Членам НАТО также очевидно, что Украина диктует свои условия атаками на российские НПЗ, и реакция европейцев на это предсказуема. Но конфликт с Москвой таким давлением не погасишь, и Украине не до эйфории», — сказал политолог.





Американский президент на этом саммите послушал участников, но при этом занял выжидательную позицию и не рубит с плеча, считает Синельников-Оришак. «Трамп в конечном счете и станет миротворцем. Этого не избежать. Причем это устроит все стороны. Трамп выполнит данную роль. Просто больше некому это сделать, надо признать. Просто президенту США хотелось бы этого уже сейчас или несколькими месяцами ранее. Но надо подождать. Это все равно случится», — уверен эксперт.





В саммите НАТО в Анкаре участвовали главы 32 государств — членов Североатлантического альянса. Основными темами встречи стали оборонное сотрудничество стран НАТО и инвестиции в технологическое развитие альянса.

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте отметил, что все, что Трамп делает для НАТО, — «отличная новость». «Он по сути добивается того, чего американские президенты пытались достичь еще со времен Эйзенхауэра, а именно — уравнять расходы на оборону между США и Европой», — пояснил Рютте.





Сам Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита указал, что стороны «развили хорошие отношения со времен Овального кабинета до сегодняшнего дня». Именно в Овальном кабинете Белого дома в феврале прошлого года произошла перепалка между лидерами США и Украины.





Рассуждая о конфликте Москвы и Киева, Трамп признал, что он «не самый простой». «А Россия, знаете ли, это большая страна, но это и огромная сила», — заметил глава Белого дома.





В декларации по итогам саммита лидеры стран НАТО подтвердили свою «железную приверженность» принципу коллективной обороны, закрепленному в пятой статье Североатлантического договора. Кроме того, государства блока обязуются выделить украинской армии 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение в 2026 году и обещают предоставить Киеву не менее этой же суммы в 2027-м.