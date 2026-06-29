Зачем Лукашенко поехал в Китай сразу после встречи с Путиным?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Пекин с официальным визитом после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению экспертов, главной темой переговоров в обоих случаях был украинский конфликт. Но на переговорах с Си Цзиньпином речь не шла о вступлении Белоруссии в СВО на стороне России. Китай обеспокоен тем, что эскалация может навредить его бизнесу в РБ. Сам глава Белоруссии не хочет втягивать страну в военные действия, чтобы не попасть под санкции и не терять и людей, и выгодное партнерство. Но финансовая зависимость от России может нарушить эти планы.





Причем здесь Китай?





В Поднебесной давно наладили тесные экономические отношения с Белоруссией, особенно на фоне санкций со стороны Евросоюза. На территории страны развернуто китайское производство, импорт активно перетекает на восток, рассказал Daily Storm президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Поэтому позиция Пекина важна для Лукашенко.





«После начала конфликта Китай активно работает с Белоруссией по целому ряду направлений. Белоруссия — это один из крупнейших производителей калийных удобрений. Китай очень важен для Белоруссии, потому что он разворачивал очень серьезное производство в стране», — сказал Абзалов.





Эту версию подтвердил в разговоре с Daily Storm и президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Белоруссия финансово зависит от китайских вливаний. По мнению эксперта, Пекин озабочен своими инвестициями на фоне возможной эскалации вокруг экономического партнера.





«Известно, что Китай никаких эскалаций не хочет. Китай, как и США, настроен более мирно, хочет скорейшего завершения конфликта. Хотя, конечно, извлекает и определенные выгоды из него», — уточнил политолог.





Минск балансирует между союзниками





Дмитрий Абзалов подчеркнул, что Лукашенко устраивает нынешний статус-кво, при котором республика даже может иметь некоторые преференции.





«Она пытается все время избежать включения непосредственно в конфликтную составляющую, потому что на самом деле очень сильно выигрывала от экономического противостояния. Белоруссия поставляла нефтепродукты в Российскую Федерацию, получила хорошие цены по газу. Она не участвовала в конфликте напрямую, это позволяло избегать боевых ударов и сильного санкционного воздействия», — считает эксперт.





Склоняет чашу весов и тот факт, что страна не обладает значительным военным контингентом для ведения масштабных боевых действий. Зато время подлета БПЛА к городам Белоруссии со стороны Украины очень небольшое.





При этом Лукашенко не просто так нанес визит Путину в Москву перед вылетом в Пекин. Илья Гращенков отметил, что Белоруссия во многом зависит и от России, поэтому не может полностью откреститься от проблем соседа.





«Лукашенко официально заявлял, что не хочет, чтобы Россия втягивала Белоруссию. И расходовать бюджет на боевые действия не хочет. Нежелание Лукашенко участвовать в боевых действиях понятно. Но она получает поддержку, как от России, так и от Китая. И стабильность Белоруссии обеспечена в том числе российскими вливаниями в бюджет. Таким образом, Белоруссия все-таки зависима в определенной степени от России», — сказал Гращенков.





К чему все приведет?





Эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко постарается уклониться от прямого вовлечения страны в СВО.





«Я бы сказал, что Лукашенко до последнего будет отсиживаться, насколько это возможно. Основная часть эскалации придется на лето. И активные военные действия тоже идут только летом. Насколько мы понимаем, Лукашенко попытается держать дистанцию и не втягиваться в конфликт. После парламентских выборов в РФ и промежуточных выборов в США может появиться возможность осенних переговоров, но пока изменений не прослеживается», — заключил Абзалов.