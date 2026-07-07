Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал Daily Storm решение МОК снять санкции с Олимпийского комитета России. По мнению эксперта, это отлично, но сложности у отечественных спортсменов все равно могут возникнуть.





«Прекрасная новость! Теперь посмотрим, как федерации будут реагировать на происходящее. Это наша большая победа! Посмотрим, что будет дальше. Такое решение давно назревало и назрело. Вопрос, как будут [международные] федерации [по видам спорта] воплощать в жизнь решения исполкома МОК. Там могут сложности возникнуть», — заявил Daily Storm Губерниев.





7 июля МОК временно отменил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). Оно действовало с 12 октября 2023 года. В организации пояснили, что решение связано с началом квалификационного периода к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Играм 2028 года, а также с необходимостью обеспечить равный доступ всех спортсменов к отборочным соревнованиям.





МОК примет решение насчет демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других национальных символов на Олимпиаде позднее.





В заявлении организации отмечается, что все россияне, возвращающиеся к международным соревнованиям, должны соответствовать антидопинговым требованиям.





При этом в МОК предупредили, что не будут организовывать мероприятия под эгидой организации в РФ и приглашать российских чиновников на свои мероприятия.





Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что решение МОК стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и ОКР.





Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов, заметил Дегтярев.





Он добавил, что предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях. Но МОК дает четкий сигнал — олимпийское движение должны быть вне политики, подчеркнул министр.