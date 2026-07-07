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Песков заявил, что Россия никогда не начнет третью мировую войну
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Песков заявил, что Россия никогда не начнет третью мировую войну

Он назвал страну «слишком большой и ответственной»

Анна Иванова

Россия никогда не выступит инициатором третьей мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. 


Представитель Кремля уточнил, что Россия является слишком большой и ответственной державой. По его словам, исторический опыт показывает, что страна не начинала мировых конфликтов, однако всегда доводила до конца те, которые были начаты против нее.


Также Песков добавил, что США понимают, какие могут быть последствия от такой войны.

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#дмитрий песков #война #рф