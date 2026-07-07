Россия никогда не выступит инициатором третьей мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.





Представитель Кремля уточнил, что Россия является слишком большой и ответственной державой. По его словам, исторический опыт показывает, что страна не начинала мировых конфликтов, однако всегда доводила до конца те, которые были начаты против нее.





Также Песков добавил, что США понимают, какие могут быть последствия от такой войны.