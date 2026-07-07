Власти Омской области заявили, что проанализировали украинскую атаку на НПЗ

Власти Омской области проанализировали атаку украинских беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.





По его словам, средства ПВО сбили большую часть украинских БПЛА, а профильные службы сейчас ликвидируют последствия удара. В понедельник в регионе в третий раз с начала года объявлялся режим беспилотной опасности.





Информации о погибших и пострадавших не поступало. Хоценко также предупредил, что людям запрещено приближаться к обломкам и вести фото- и видеосъемку в зоне поражения.





Напомним, атака была совершена 6 июля. После этого в соцсетях сообщили про очереди на заправках.