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Власти Омской области заявили, что проанализировали украинскую атаку на НПЗ
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Власти Омской области заявили, что проанализировали украинскую атаку на НПЗ

Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия

Анна Иванова

Власти Омской области проанализировали атаку украинских беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко. 


По его словам, средства ПВО сбили большую часть украинских БПЛА, а профильные службы сейчас ликвидируют последствия удара. В понедельник в регионе в третий раз с начала года объявлялся режим беспилотной опасности.


Информации о погибших и пострадавших не поступало. Хоценко также предупредил, что людям запрещено приближаться к обломкам и вести фото- и видеосъемку в зоне поражения.


Напомним, атака была совершена 6 июля. После этого в соцсетях сообщили про очереди на заправках.

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#атака бпла #нпз #омск