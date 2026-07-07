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Песков дал Европе четыре совета по поводу России
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Песков дал Европе четыре совета по поводу России

Он призвал не считать РФ угрозой

Анна Иванова

Чтобы остановить эскалацию в отношениях с Россией, европейским странам достаточно следовать четырем простым правилам. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 


Первое — признать, что Россия не представляет угрозы для Европы, отметил он. Второе — начать прислушиваться к российским озабоченностям. Третье — осознать, что игнорирование этих озабоченностей неизбежно приведет к проблемам. Четвертое — как можно скорее возобновить диалог.


Представитель Кремля добавил, что Москва открыта к переговорам.

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#дмитрий песков #европа #рф