Песков дал Европе четыре совета по поводу России

Чтобы остановить эскалацию в отношениях с Россией, европейским странам достаточно следовать четырем простым правилам. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Первое — признать, что Россия не представляет угрозы для Европы, отметил он. Второе — начать прислушиваться к российским озабоченностям. Третье — осознать, что игнорирование этих озабоченностей неизбежно приведет к проблемам. Четвертое — как можно скорее возобновить диалог.





Представитель Кремля добавил, что Москва открыта к переговорам.