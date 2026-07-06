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В соцсетях сообщили про очереди на АЗС в Омске после атаки беспилотников
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Некоторые жители жалуются, что им поздно пришли СМС-оповещения о беспилотной атаке Фото: Соцсети
Новости

В соцсетях сообщили про очереди на АЗС в Омске после атаки беспилотников

Некоторые жители жалуются, что им поздно пришли СМС-оповещения о беспилотной атаке

Георгий Александров
Фото: Соцсети

В соцсетях сообщили про очереди на заправках в Омске после того, как Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. Губернатор региона Виталий Хоценко заявил, что Минобороны России уничтожило большую часть дронов, летевших в сторону завода.


«Жители Омска ринулись массово заправлять свои автомобили, тем самым создав огромные пробки на АЗС. Горожане боятся дефицита топлива, однако власти призывают не паниковать, заверяя, что топлива в регионе достаточно», — пишут в местных пабликах, размещая фото и видео очевидцев.

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Некоторые жители в соцсетях жалуются, что им поздно пришли СМС-оповещения о беспилотной атаке, а кому-то предупреждения все еще не отправили. Некоторые операторы связи предупредили, что мобильный интернет могут временно отключить, но сервисы из «белого списка» продолжат работать.

В аэропорту Омска продолжаются задержки рейсов. Воздушное пространство области впервые закрыли из-за беспилотной опасности.

Скриншот Daily Storm
Скриншот Daily Storm

Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Большую часть дронов сбили российские военные. Хоценко попросил жителей не приближаться к обломкам, не снимать видео и фото.

НПЗ в Омске находится более чем в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной.

В Омске украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод

Силы ПВО сбили большую часть летевших к ОНПЗ дронов, на предприятии работают оперативные службы 6 июля 2026
#всу #омская область #атака беспилотников #омск