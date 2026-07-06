В соцсетях сообщили про очереди на АЗС в Омске после атаки беспилотников

В соцсетях сообщили про очереди на заправках в Омске после того, как Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. Губернатор региона Виталий Хоценко заявил, что Минобороны России уничтожило большую часть дронов, летевших в сторону завода.





«Жители Омска ринулись массово заправлять свои автомобили, тем самым создав огромные пробки на АЗС. Горожане боятся дефицита топлива, однако власти призывают не паниковать, заверяя, что топлива в регионе достаточно», — пишут в местных пабликах, размещая фото и видео очевидцев.