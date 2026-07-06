В соцсетях сообщили про очереди на АЗС в Омске после атаки беспилотников

В соцсетях сообщили про очереди на заправках в Омске после того, как Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. Губернатор региона Виталий Хоценко заявил, что Минобороны России уничтожило большую часть дронов, летевших в сторону завода.
«Жители Омска ринулись массово заправлять свои автомобили, тем самым создав огромные пробки на АЗС. Горожане боятся дефицита топлива, однако власти призывают не паниковать, заверяя, что топлива в регионе достаточно», — пишут в местных пабликах, размещая фото и видео очевидцев.
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Некоторые жители в соцсетях жалуются, что им поздно пришли СМС-оповещения о беспилотной атаке, а кому-то предупреждения все еще не отправили. Некоторые операторы связи предупредили, что мобильный интернет могут временно отключить, но сервисы из «белого списка» продолжат работать.
В аэропорту Омска продолжаются задержки рейсов. Воздушное пространство области впервые закрыли из-за беспилотной опасности.
Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Большую часть дронов сбили российские военные. Хоценко попросил жителей не приближаться к обломкам, не снимать видео и фото.
НПЗ в Омске находится более чем в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной.