В Омске украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ), сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.





По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили большую часть летевших к предприятию беспилотников. По предварительной информации, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы.





Глава области призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам, не приближаться к обломкам и не вести фото- и видеосъемку.





Ранее в Омской области из-за фиксации беспилотной угрозы вводился режим ракетной и воздушной опасности. Для жителей была опубликована карта ближайших укрытий и инструкции на случай ЧС.





Из-за налета беспилотников временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов также впервые были введены в международном аэропорту Омска. Несколько прибывающих пассажирских рейсов пришлось перенаправить на запасные аэродромы в другие города.