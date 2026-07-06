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Вэнс: Администрация Трампа считает, что Украина должна перейти к обороне
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Вэнс: Администрация Трампа считает, что Украина должна перейти к обороне

Вице-президент США заявил, что крупное контрнаступление ВСУ в 2023 году было стратегической катастрофой

Daily Storm
Вице-президент США заявил, что крупное контрнаступление ВСУ в 2023 году было стратегической катастрофой

Администрация президента США считает, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики, заявил The Times вице-президент Джей Ди Вэнс.


«Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», — сказал он.


Вэнс также отметил, что летом 2023 года практически весь западный мир, включая президента Джо Байдена, подталкивал Киев к крупному контрнаступлению, которое, по его словам, оказалось «стратегической и тактической катастрофой».


3 июля президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Константиновки в ДНР. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это «первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ».

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