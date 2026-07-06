В Белгородской области дрон атаковал автобус: ранены шесть человек, включая двоих детей

На участке автомобильной дороги Никольское — Таврово в Белгородском округе пассажирский автобус подвергся атаке со стороны украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.





В результате инцидента осколочные ранения и травмы получили шесть человек, включая двоих детей, а само транспортное средство было повреждено.





Двое пострадавших детей были экстренно госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. У годовалой девочки врачи диагностировали множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки, ее состояние оценивается медиками как тяжелое. Десятилетний мальчик получил минно-взрывную и акубаротравму. По заверению властей, несовершеннолетним оказывается вся необходимая медицинская помощь.





Еще трое раненых взрослых были доставлены для проведения обследования в городскую больницу №2 города Белгорода. Одной пострадавшей женщине медицинская бригада скорой помощи помогла непосредственно на месте происшествия, от госпитализации в стационар она отказалась.





2 июля в Брянской области на таможенном перепускном пункте «Красный камень» украинский беспилотный летательный аппарат атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа. Дрон ударил в лобовую часть машины, внутри которой в этот момент находились два водителя и 12 пассажиров. В результате пострадали как минимум два человека.