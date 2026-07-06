В Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности

На территории Новосибирской области объявили режим беспилотной опасности, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальный канал региональной РСЧС. Сигнал тревоги был зафиксирован в 21:45 по местному времени (17:45 по московскому времени). Подобный режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов вводится в этом регионе впервые за все время.





В официальном сообщении ведомства жителям Новосибирской области настоятельно рекомендуется по возможности оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях с капитальными стенами без оконных проемов.





Тем гражданам, которые в момент объявления тревоги оказались на улице или в общественном транспорте, спасатели советуют незамедлительно направиться в ближайшее безопасное укрытие.





Ранее дроны атаковали Омскую область. По сообщению губернатора Виталия Хоценко, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили большую часть БПЛА, летевших к нефтеперерабатывающему заводу. По предварительной информации, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.