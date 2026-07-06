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В Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности
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В Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности

Региональная система предупреждения чрезвычайных ситуаций призвала местных жителей оставаться дома

Daily Storm
Региональная система предупреждения чрезвычайных ситуаций призвала местных жителей оставаться дома

На территории Новосибирской области объявили режим беспилотной опасности, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальный канал региональной РСЧС. Сигнал тревоги был зафиксирован в 21:45 по местному времени (17:45 по московскому времени). Подобный режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов вводится в этом регионе впервые за все время.


В официальном сообщении ведомства жителям Новосибирской области настоятельно рекомендуется по возможности оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях с капитальными стенами без оконных проемов.


Тем гражданам, которые в момент объявления тревоги оказались на улице или в общественном транспорте, спасатели советуют незамедлительно направиться в ближайшее безопасное укрытие.


Ранее дроны атаковали Омскую область. По сообщению губернатора Виталия Хоценко, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили большую часть БПЛА, летевших к нефтеперерабатывающему заводу. По предварительной информации, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. 

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#новосибирская область #омская область #беспилотная опасность