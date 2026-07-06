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В Ярославской области ПВО отразила крупнейшую атаку более 70 дронов на нефтеперерабатывающий завод
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В Ярославской области ПВО отразила крупнейшую атаку более 70 дронов на нефтеперерабатывающий завод

Губернатор Евраев сообщил о работе оперативных служб и выплате компенсаций пострадавшим жителям региона

Daily Storm

Силы противовоздушной обороны в Ярославской области отразили крупнейшую атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава региона Михаил Евраев. 


По его данным, в общей сложности в течение нескольких часов уничтожить удалось более 70 беспилотников, летевших в направлении промышленного предприятия. На месте инцидента в данный момент работают профильные ведомства.


Руководитель области напомнил местным жителям, что пострадавшие в результате происшествия граждане имеют законное право на получение материальных выплат. В регионе предусмотрена официальная компенсация за нанесенный ущерб имуществу. Утром 6 июля Евраев написал, что в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями. 


Ранее атаке украинских беспилотников подвергся Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ). Силы ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших к предприятию дронов, пострадавших и погибших там не зафиксировано. Из-за налета беспилотников в Омской области вводился режим ракетной опасности и вводились временные ограничения в местном аэропорту, из-за чего несколько пассажирских рейсов ушли на запасные аэродромы.

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