В Ярославской области ПВО отразила крупнейшую атаку более 70 дронов на нефтеперерабатывающий завод

Силы противовоздушной обороны в Ярославской области отразили крупнейшую атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава региона Михаил Евраев.





По его данным, в общей сложности в течение нескольких часов уничтожить удалось более 70 беспилотников, летевших в направлении промышленного предприятия. На месте инцидента в данный момент работают профильные ведомства.





Руководитель области напомнил местным жителям, что пострадавшие в результате происшествия граждане имеют законное право на получение материальных выплат. В регионе предусмотрена официальная компенсация за нанесенный ущерб имуществу. Утром 6 июля Евраев написал, что в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями.





Ранее атаке украинских беспилотников подвергся Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ). Силы ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших к предприятию дронов, пострадавших и погибших там не зафиксировано. Из-за налета беспилотников в Омской области вводился режим ракетной опасности и вводились временные ограничения в местном аэропорту, из-за чего несколько пассажирских рейсов ушли на запасные аэродромы.