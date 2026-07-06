Собянин: Москва удваивает размер гранта за патентование изобретений в России

В Москве расширяют программу финансовой поддержки патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на территории России. По словам мэра столицы Сергея Собянина, данная мера позволит увеличить патентную активность московских компаний и поможет обеспечить правовую охрану их разработок.





Программа действует в городе с апреля 2022 года, и за это время власти одобрили более 1100 заявок от инновационных предприятий, выделив поддержку на общую сумму 318,9 миллиона рублей.





В рамках обновления программы размер грантов на патентование изобретений увеличивается в два раза и теперь составляет 150 тысяч рублей. Кроме того, если ранее финансовая помощь распространялась только на изобретения и полезные модели, то теперь поддержку можно получить и на промышленные образцы. Выплата за один такой образец составит 30 тысяч рублей.





Подать заявку на получение финансовой помощи изобретатели могут на специализированной платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Данный кластер также предоставляет полный спектр услуг в сфере управления интеллектуальной собственностью, включая консультации, обучающие программы, а также сервисы для подготовки патентных документов и оформления кредитов под залог интеллектуальной собственности.