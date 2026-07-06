Telegraph: Зеленского отодвинут на второй план на саммите НАТО, чтобы не расстраивать Трампа

На предстоящем саммите НАТО президента Украины Владимира Зеленского отодвинут на второй план, а обсуждение украинского конфликта пройдет вскользь, сообщает газета The Telegraph. По данным издания, организаторы пошли на такой шаг, чтобы не расстраивать президента США Дональда Трампа.





Главными темами встречи станут единство, решимость и внутренняя безопасность самого альянса. Данный вопрос обострился на фоне заявлений Трампа об отсутствии поддержки со стороны НАТО и его шагов по выводу американских войск из Европы.





Дополнительным фактором смещения фокуса стал усиливающийся раскол среди членов НАТО в вопросах финансирования Вооруженных сил Украины. Ряд союзников Киева в Центральной Европе теперь отказывается выделять на это средства. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск открыто поручил руководителям министерств обороны и иностранных дел проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке Украины со стороны Варшавы. Аналогичной сдержанной позиции намерены придерживаться лидеры Словакии, Чехии и Венгрии.





По информации СМИ, президент Украины в этот раз не будет выступать с официальной речью на саммите, однако он все равно намерен запросить увеличение финансовой помощи.





В то же время Трамп заявил, что конфликт на Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. По его словам, вопрос завершения конфликта будет на повестке предстоящего саммита НАТО.





Сам саммит НАТО пройдет в Анкаре 7 и 8 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что по итогам встреч будут приняты важные решения относительно дальнейшего будущего военно-политического блока.