Эксперт: Ученики московских медиаклассов осваивают профессию на практике

В Москве завершились предпрофессиональные каникулы, объединившие теорию и практику для учеников медиаклассов. Об этом рассказала Агентству городских новостей «Москва» директор программы факультета журналистики ИГСУ РАНХиГС Анна Псюк.





По ее словам, на базе Академии для школьников организовали лекции по ТВ-журналистике, ораторскому мастерству и медиа, а также практикумы по работе с телесуфлером, съемке роликов и созданию контента. Итогом каждой смены стала защита проекта — в этот раз ребята готовили самопрезентацию-визитку абитуриента, рассказывая о своих навыках, увлечениях и жизненных интересах.





Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, в этом учебном году в 33 ведущих вузах столицы прошло 370 профильных смен, в которых приняли участие почти 25 тысяч старшеклассников — на тысячу больше, чем годом ранее. Она подчеркнула, что предпрофессиональные классы дают не только углубленные знания по предметам, но и реальную практику на современном оборудовании с опытными преподавателями и экспертами. Ученики знакомились с разными направлениями — от судебной медицины и веб-разработки до предпринимательства и медиапроизводства, что помогает им сделать осознанный выбор будущей специальности.