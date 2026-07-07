Новак заявил о напряженной ситуации на топливном рынке в России

Ситуация на внутреннем топливном рынке продолжает оставаться напряженной из-за летнего пика спроса и внеплановых остановок на ремонт нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.





Он уточнил, что кабмин прорабатывает дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами, включая анализ баланса производства и потребления, проверку исполнения ранее выданных поручений, а также новые регулирующие шаги.





Особое внимание на совещании уделят топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где сейчас идет активная посевная и уборочная кампания.