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Новак заявил о напряженной ситуации на топливном рынке в России
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Новак заявил о напряженной ситуации на топливном рынке в России

Правительство готовит новые меры для стабилизации

Анна Иванова

Ситуация на внутреннем топливном рынке продолжает оставаться напряженной из-за летнего пика спроса и внеплановых остановок на ремонт нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. 


Он уточнил, что кабмин прорабатывает дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами, включая анализ баланса производства и потребления, проверку исполнения ранее выданных поручений, а также новые регулирующие шаги.


Особое внимание на совещании уделят топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где сейчас идет активная посевная и уборочная кампания.

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#бензин #новак #топливо