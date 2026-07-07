В ЛДПР просят проверить пьяного мигранта-лихача, по машине которого стреляла полиция

В Ленинградской области в Тихвинском районе 6 июля полицейским пришлось стрелять по колесам нарушителя ПДД, который отказался остановиться для проверки документов. После этого водитель пытался оказать сопротивление при аресте и скрыться, но был пойман сотрудниками Госавтоинспекции.





За рулем оказался нетрезвый 34-летний иностранец без водительских прав. Выяснилось, что задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На мужчину составили протоколы по нескольким статьям КоАП РФ. В ЛДПР решили разобраться в ситуации.





Замруководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар рассказала Daily Storm, что направила обращение в прокуратуру Ленобласти.





Политик просит проверить все обстоятельства произошедшего и при наличии законных оснований возбудить уголовное дело. Также в партии хотят уточнить, на каких основаниях задержанный находится в России, и в случае подтверждения нарушений принять меры к его выдворению.





«ЛДПР давно выступает за ужесточение миграционной политики. Партия предлагала аннулировать иностранные водительские права уже после первого нарушения ПДД. Но человеку с судимостями, который на пьяную голову устраивает погони и дерется с полицией, вообще нечего делать в нашей стране. Россия не должна становиться местом, где такие отморозки чувствуют себя безнаказанно. Нарушил закон — чемодан, вокзал… домой!», — прокомментировала Кавшар.