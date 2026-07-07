Экскурсовод Крамская рекомендовала новый раздел «Мосфото» любителям архитектуры

В городском медиабанке «Мосфото» с начала июня стал доступен новый тематический раздел «Культурное наследие», который будет особенно интересен поклонникам архитектуры. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» победитель конкурсов экскурсоводов Марина Крамская.





По ее словам, интерес москвичей и гостей столицы к истории и архитектуре города растет, а объекты культурного наследия преображаются благодаря реставраторам. Крамская отметила, что экскурсанты всегда стремятся узнать больше деталей о памятниках, а после прогулок расширить знания и изучить информацию о проведенных работах им поможет именно этот раздел.





В новом блоке собраны фотографии архитектурных памятников Москвы, в том числе архивные снимки, а также исторические справки и данные о выполненных реставрационных мероприятиях.