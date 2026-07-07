В Москве операции одного дня становятся новым стандартом детской хирургии

Современная детская хирургия все активнее переходит на щадящие технологии, позволяющие проводить плановые операции без длительной госпитализации — ребенок может вернуться домой через несколько часов после вмешательства. Об этом рассказал хирург Морозовской детской городской клинической больницы Александр Сиднев.





По его словам, если раньше многие операции требовали больших разрезов, то сегодня основная часть вмешательств выполняется через один-два небольших прокола с использованием эндоскопической техники, видеосистем, микроскопов и оборудования для надежного гемостаза. Это снижает травматичность, уменьшает боль, ускоряет заживление и дает хороший косметический результат.





В стационаре кратковременного пребывания больницы сегодня оперируют по нескольким направлениям: детская хирургия, урология, травматология, ортопедия, офтальмология, ЛОР и гинекология. Речь идет о патологиях, не требующих длительного наблюдения — грыжах, доброкачественных новообразованиях, фимозе, крипторхизме, аденоидах, халязионе и косоглазии. Ключевой фактор — малоинвазивные технологии, благодаря которым дети восстанавливаются значительно быстрее.





После операции ребенок остается под наблюдением несколько часов. Критерии для выписки: хорошее самочувствие после наркоза, активность, отсутствие боли, тошноты и температуры, нормальный вид послеоперационной раны. Родителям выдаются подробные рекомендации по уходу и режиму. Сиднев подчеркнул, что восстановление у большинства детей проходит быстро и спокойно, а задача врачей — не только качественно прооперировать, но и сделать лечение максимально комфортным, чтобы ребенок скорее вернулся к обычной жизни.