Два взрыва прогремели в Дамаске рядом с отелем, где остановился Макрон

В центре Дамаска 7 июля прогремели два взрыва неподалеку от гостиницы Four Seasons, где остановился прибывший с визитом президент Франции Эммануэль Макрон, а также вблизи здания Министерства туризма Сирии. Об этом сообщают сирийская газета Al Watan, катарский телеканал Al Jazeera и другие СМИ.





По данным Al Hadath, кортеж французского лидера покинул резиденцию за 15 минут до детонации, сам Макрон и сопровождающие не слышали звуков взрывов, так как уже направлялись на встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Как уточнило МВД Сирии, оба самодельных взрывных устройства были заложены в припаркованный автомобиль и в мусорный контейнер. Их обнаружили сотрудники внутренней безопасности и пытались обезвредить, но произошла детонация.





В результате пострадали 18 человек, среди которых четверо полицейских. Заместитель министра туризма Фарадж аль-Кашкуши получил незначительное ранение, в здании ведомства выбило несколько окон.





Несмотря на инцидент, программа визита Макрона не изменилась: переговоры с аш-Шараа начались в запланированное время. Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции не пострадал и продолжает визит.