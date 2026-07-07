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Два взрыва прогремели в Дамаске рядом с отелем, где остановился Макрон
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Два взрыва прогремели в Дамаске рядом с отелем, где остановился Макрон

Пострадали 18 человек

Анна Иванова

В центре Дамаска 7 июля прогремели два взрыва неподалеку от гостиницы Four Seasons, где остановился прибывший с визитом президент Франции Эммануэль Макрон, а также вблизи здания Министерства туризма Сирии. Об этом сообщают сирийская газета Al Watan, катарский телеканал Al Jazeera и другие СМИ. 


По данным Al Hadath, кортеж французского лидера покинул резиденцию за 15 минут до детонации, сам Макрон и сопровождающие не слышали звуков взрывов, так как уже направлялись на встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Как уточнило МВД Сирии, оба самодельных взрывных устройства были заложены в припаркованный автомобиль и в мусорный контейнер. Их обнаружили сотрудники внутренней безопасности и пытались обезвредить, но произошла детонация. 


В результате пострадали 18 человек, среди которых четверо полицейских. Заместитель министра туризма Фарадж аль-Кашкуши получил незначительное ранение, в здании ведомства выбило несколько окон.


Несмотря на инцидент, программа визита Макрона не изменилась: переговоры с аш-Шараа начались в запланированное время. Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции не пострадал и продолжает визит.

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#взрыв #эммануэль макрон #сирия