Асафов рассказал, как вовлечение москвичей в городские проекты влияет на столицу

Член Общественной палаты РФ Александр Асафов высоко оценил ход благоустройства в Зеленограде, где в этом году запланирована модернизация около 40 дворовых территорий. Его слова передает АГН «Москва».





Он отметил, что благоустройство сегодня связано с созданием полноценной среды для отдыха и повседневных маршрутов жителей. Москвичи участвуют в выборе локаций через портал «Активный гражданин», что позволяет учитывать их запросы и выстраивать диалог с городом. На портале также проводятся голосования по оценке результатов.





По данным префектуры, в план включены более 40 локаций. За первое полугодие работы прошли на 11 территориях, еще несколько готовятся к приемке. Особое внимание уделяется зоне отдыха «Черное озеро» в Савелках — комплексные работы планируют завершить к концу лета: уже обустроены основания для площадок, установлены тренажеры, ведется зонирование пляжа и прокладка дорожек.





Асафов добавил, что практика вовлечения жителей доказала свою состоятельность в Зеленограде и других округах. Когда мнение слышат, это повышает доверие к программам и формирует бережное отношение к пространствам. Общественный контроль — важная часть процесса.