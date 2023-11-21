В Госдуме одобрили предложение давать пятидневный отпуск россиянам по случаю рождения внуков

Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») предложила предоставлять работающим россиянам пятидневный отпуск без сохранения зарплаты по случаю рождения внуков. Инициативу Лантратовой (она уже направила письмо в Минтруд) поддержали парламентарии Нина Останина и Виталий Милонов, но с оговоркой: большинство граждан не согласятся терять деньги во время подобного отпуска. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также не против нововведений, но подчеркивает: внесение изменений в Трудовой кодекс вначале должны обсудить работодатели, профсоюзы и правительство.





Нилов обратил внимание, что любой дополнительный отпуск — это «всегда дополнительная нагрузка на экономику, на работодателей, на фонд заработной платы», и призвал вынести этот вопрос на общественное обсуждение, «Чтобы, реализуя какие-то благие намерения, не дестабилизировать рынок труда и ситуацию в экономике», — пояснил в разговоре с Daily Storm депутат.





Член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») заявил, что если инициатива Лантратовой найдет поддержку в правительстве — депутаты тоже будут не против. Но, считает парламентарий, вряд ли сами новоиспеченные бабушки и дедушки захотят отдыхать пять дней без сохранения зарплаты, к тому же далеко не все работодатели согласны потерять на такой срок сотрудников.





«Обычно внуки рождаются у тех, кто ближе к пенсионному возрасту. Я как шесть раз отец могу сказать, что каждая копейка на счету, когда ребенок рождается. Можно сделать право на такой отпуск, но с сохранением зарплаты — пусть и непятидневной. Например, чтобы отпускали человека с работы один раз в день рождения внука или на следующий день. Но с сохранением зарплаты», — сказал Daily Storm Милонов.





В свою очередь глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) призналась, что относится положительно к предложению Лантратовой. «У каждой инициативы есть время и место. Может быть, сейчас это очень уместно. Потому что в условиях СВО, когда 300 тысяч мобилизованных, контрактники, — женщины остаются один на один с проблемами. Когда рождается маленький ребенок — как никогда нужны бабушки и дедушки! И не в ущерб работодателю эти пять дней. Думаю, хорошая инициатива у Лантратовой», — заключила Останина.





Депутат Яна Лантратова в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова ранее заявила о необходимости внесения изменений в Трудовой кодекс. Парламентарий, в частности, отметила, что в первые дни после рождения ребенка его родители остро нуждаются в помощи близких, а в России традиционно старшее поколение участвует в воспитании внуков.





Поэтому депутат попросила Котякова «рассмотреть целесообразность введения для работников права на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней в случаях рождения у них внуков (внучек)». По мнению Лантратовой, это будет способствовать укреплению отношений внутри семьи, поскольку работающие бабушки и дедушки смогут помочь детям.





До этого, в сентябре, депутат Яна Лантратова в письме главе Минтруда призывала предоставить дополнительные выходные дни многодетным родителям. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, Лантратова предложила давать до четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц.





Также в начале ноября спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала рассмотреть вопрос о мерах поддержки для дедушек и бабушек, занятых уходом за внуками. Матвиенко назвала участие старшего поколения в воспитании детей «хорошей национальной традицией», предложив в этой связи подумать о статусе бабушек и дедушек. Тогда молодые родители «не будут бояться рожать, зная, что у них есть такая поддержка и опора в их лице», считает спикер Совфеда.