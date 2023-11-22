«Я бы шашкой не махал»: президент Бауманки отреагировал на предложение Чернышова аннулировать визы иностранным студентам-прогульщикам

Депутат Госдумы Борис Чернышов 22 ноября заявил о том, что стоит обнулять визы иностранцам, которые решили забросить занятия в институтах. Президент МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в разговоре с Daily Storm отметил, что нужно помогать желающим грызть гранит российской науки, а не усложнять процесс обучения:





«Вопрос житейски сложный. Законодательство иногда очень жестко к этому относится. Иностранными студентами, безусловно, надо заниматься, понимать их проблемы, стараться помочь их решить. Я бы шашкой не махал в этом случае. Если есть законодательные ограничения, их надо выполнять, никуда не денешься. В любом противном случае надо сделать все, чтобы это пошло в пользу студента», — считает президент Бауманки.





«Если студенты отправились к нам на обучение, к ним надо очень внимательно относиться. Многие проблемы могут решаться в рабочем порядке. Надо, безусловно, помогать нашим будущим коллегам», — дополнил Александров.





По мнению президента вуза, интерес иностранных студентов должен быть направлен на занятия, а не работу. Приезжие могут подрабатывать, но они, полагает Александров, должны быть отчислены, если решают выйти из учебного процесса.





«Когда студент не учится или забрасывает учебу, это уже не студент. Мы таких отчисляем. У людей бывают разные обстоятельства. Они приезжают к нам в страну на учебу — значит, должны учиться. Если они хотят приехать в страну на заработки, они должны получать другую визу. Учебная виза, насколько я знаю, разрешает подрабатывать во время учебы. Но если они не учатся, сила этой визы теряется», — рассуждает президент университета.





Анатолий Александров рассказал о поддержке, которую МГТУ оказывает иностранцам. Представитель Бауманки уверен, что именно внимательное отношение к студентам может улучшить их успеваемость и профессионализм:





«Разные есть студенты иностранные. Некоторым учиться очень тяжело, но они стараются, пытаются, хотя и не всегда получается очень хорошо. Таким студентам надо помогать, мы проводим для них дополнительные занятия, в том числе языковые. Внимание большое им уделяем, и они к старшим курсам начинают учиться нормально», — рассказал Анатолий Александров.





Ранее стало известно о том, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов планирует совместно с экспертным советом по вопросам образования и молодежной политике разработать законопроект, который будет обнулять визы иностранным студентам, переставшим учиться в российских институтах.