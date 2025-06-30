В Госдуме заявили, что Азербайджан — давно не друг России и ведет двойную игру, флиртуя с Западом

Азербайджан — давно не друг России и ведет двойную игру, флиртуя с Западом. Так полагает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он заметил, что недовольство обысками у азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге — лишь повод для Баку поругаться с Москвой.





«Просто мы выдаем желаемое за действительное, когда рассказываем о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Он не является членом ни Евразийского экономического сообщества, ни ОДКБ, но в силу комплиментов и сладких речей руководству Азербайджана какое-то время пытались доказать (даже несмотря на произошедшее в Нагорном Карабахе), что у нас с Азербайджаном все развивается прекрасно.





На самом деле Азербайджан сделал вывод из ситуации в Нагорном Карабахе, что Россия уже ему теперь не так нужна, как до этого. Ранее они были заинтересованы, чтобы Россия не мешала заняться Нагорным Карабахом. Азербайджан фактически этого добился, и на глазах наших миротворцев армянское население из Карабаха ушло. Повод, чтобы демонстративно дружить с Россией, пропал», — заявил Daily Storm Затулин.





Поэтому ищутся другие поводы, как продемонстрировать, что у нас с Россией прохладные отношения, заметил политик. «Теперь же пошли крики насчет облавы в Екатеринбурге по отношению к гражданам России азербайджанской национальности, которые подозревались в мафиозных связях и преступлениях... И это повод для того, чтобы отменить концерты, государственные визиты?!» — задался вопросом Затулин.





По его мнению, сейчас наблюдаются двойные стандарты у Азербайджана. «Поведение его руководства ни в какие рамки не вписывается. Ищущие мира на Кавказе не устраивают бесконечных парадов по случаю победы в Карабахе, не топчут чужие флаги, не объявляют все армянские монастыри албанскими... А мы закрываем на это глаза, думая, что нас не коснется. Но уже коснулось и дальше будет касаться. Но со стороны России и дальше будут попытки наладить диалог», — заключил депутат.





Ранее, 27 июня, в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. Всего в полицию доставили более 50 человек, их проверяли на причастность к убийствам и покушениям. МИД Азербайджана попросил привлечь к ответственности причастных к насилию в рамках следственных действий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: задержания в Екатеринбурге проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений».





Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых дал азербайджанской стороне необходимые разъяснения. Он также заверил: ситуация находится под контролем правоохранителей.





При этом все мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями, отменены, заявили в Министерстве культуры республики. В качестве причины такого решения ведомство обозначило якобы «целенаправленные убийства и насильственные действия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности в Екатеринбурге».





В сообщении Минкультуры Азербайджана указывается, что в последнее время такие случаи «приобрели систематический характер». К числу отмененных мероприятий относятся концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы.