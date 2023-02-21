Новости
Новости
St
«Я не знал, что это такое, думал, там собрание спортсменов»: ополченец из Сербии поделился впечатлениями от речи Путина
Братислав Живкович поблагодарил Владимира Путина за помощь, которая будет оказываться раненым солдатам Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
Эксклюзив Мнения

«Я не знал, что это такое, думал, там собрание спортсменов»: ополченец из Сербии поделился впечатлениями от речи Путина

Братислав Живкович поблагодарил Владимира Путина за помощь, которая будет оказываться раненым солдатам

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Режиссеры прямого эфира неоднократно показывали мужчину с бородой в военной форме с орденами. Им оказался Братислав Живкович — доброволец из Сербии, который принимает участие в конфликте в Донбассе с 2014 года. В разговоре с Daily Storm он рассказал, что не ожидал приглашения на такое мероприятие и остался под большим впечатлением. 


«Я находился на реабилитации, мне сделали ковид-тесты. Сказали, все хорошо, идти готовиться, чтобы завтра был в Москве на Федеральном собрании. А я не знал, что это такое, думал, может, там собрание спортсменов. Они мне потом рассказали, что это, и я был в шоке. Это мечта для каждого серба — встретиться с президентом Путиным. Мы его очень уважаем и любим за все, что он сделал для Сербии, оказывал помощь и поддержку», — сказал Живкович.


В ноябре прошлого года Братислав Живкович получил тяжелые ранения и до сих пор находится на реабилитации. По словам серба, за несколько дней до мероприятия он встретился с зампредом из АП и рассказал о проблемах, с которыми столкнулся после получения травм. Эти предложения учли при подготовке к официальной встрече. 


«Самое важное, что он сказал в послании: что солдатам, которые получили ранения и стали инвалидами, нужно оказывать конкретную помощь. Три-четыре дня назад мы встречались с заместителем из администрации президента и рассказали наше мнение о том, как можно помочь людям, которые получают ранения, какие есть проблемы: с местными администрациями, с разными бумагами. И я могу сказать, что очень удивлен. Было видно, что нас услышали. Президент сказал, что надо формировать специальное объединение, которое будет заниматься с людьми. Это предложение с нашей встречи», — отметил сербский доброволец. 


Братислав Живкович — ветеран войны в Косово, служивший в 63-й парашютной бригаде, глава организации «Четнички покрет». В марте 2014 года вместе с несколькими соратниками серб отправился поддержать события Русской весны в Крыму. За 2022 год получил четыре ранения. Из-за последнего восстанавливается уже три месяца.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#владимир путин #послание федеральному собранию #братислав живкович
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»