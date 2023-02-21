«Я не знал, что это такое, думал, там собрание спортсменов»: ополченец из Сербии поделился впечатлениями от речи Путина

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Режиссеры прямого эфира неоднократно показывали мужчину с бородой в военной форме с орденами. Им оказался Братислав Живкович — доброволец из Сербии, который принимает участие в конфликте в Донбассе с 2014 года. В разговоре с Daily Storm он рассказал, что не ожидал приглашения на такое мероприятие и остался под большим впечатлением.





«Я находился на реабилитации, мне сделали ковид-тесты. Сказали, все хорошо, идти готовиться, чтобы завтра был в Москве на Федеральном собрании. А я не знал, что это такое, думал, может, там собрание спортсменов. Они мне потом рассказали, что это, и я был в шоке. Это мечта для каждого серба — встретиться с президентом Путиным. Мы его очень уважаем и любим за все, что он сделал для Сербии, оказывал помощь и поддержку», — сказал Живкович.





В ноябре прошлого года Братислав Живкович получил тяжелые ранения и до сих пор находится на реабилитации. По словам серба, за несколько дней до мероприятия он встретился с зампредом из АП и рассказал о проблемах, с которыми столкнулся после получения травм. Эти предложения учли при подготовке к официальной встрече.





«Самое важное, что он сказал в послании: что солдатам, которые получили ранения и стали инвалидами, нужно оказывать конкретную помощь. Три-четыре дня назад мы встречались с заместителем из администрации президента и рассказали наше мнение о том, как можно помочь людям, которые получают ранения, какие есть проблемы: с местными администрациями, с разными бумагами. И я могу сказать, что очень удивлен. Было видно, что нас услышали. Президент сказал, что надо формировать специальное объединение, которое будет заниматься с людьми. Это предложение с нашей встречи», — отметил сербский доброволец.





Братислав Живкович — ветеран войны в Косово, служивший в 63-й парашютной бригаде, глава организации «Четнички покрет». В марте 2014 года вместе с несколькими соратниками серб отправился поддержать события Русской весны в Крыму. За 2022 год получил четыре ранения. Из-за последнего восстанавливается уже три месяца.