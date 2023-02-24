«Есть настоящие, а есть распиаренные»: писатель Александр Вулых — о поэтах СВО, ставших новой приметой времени

Горькие и правдивые строки. Они не придуманы воображением поэта. Владимир по-прежнему живет там, в Донецке, под огнем, прямо на линии фронта, и об этом он пишет. Ведь Донецк — это такое место, где невозможно сказать, что тебя ждет завтра и наступит ли это завтра вообще. Люди, живущие в Донбассе, это хорошо понимают.





Проснулся Зверь в кромешной темноте

И Богу была названа цена.

Прогнулись все — и братья во Христе,

Прогнулось все, но не моя страна.





Был урожайным високосный год

И кровью смерть была пьяным-пьяна.

От туч свинцовых гнулся небосвод.

Прогнулось все, но не моя страна.





Эти строки из стихотворения Скобцова «Донбасс за нами» уже стали народным гимном.





Скобцов считает, что «поэзия Донбасса — это особая поэзия, а поэты Донбасса — светоносные, небеснообязанные люди, потому что они живут не просто на пульсе истории — они сами являются ее пульсом. Их немного. Тема Донбасса актуальна, поэтому на ней много спекуляций. Но мы должны слушать тех, кто не сбежал из Донецка, кто живет под пулями, под обстрелами, под «хаймерсами» и «градами», которые сносят жилые дома вместе с квартирами. Это военкоры, которые знают правду. Ну и, конечно, это те поэты, которые живут и работают в Донбассе. Это Заславская, Хапланова, Максимова, Горбань…»





К сожалению, их голос зачастую тонет в самопиаре иных поэтов, громких и крикливых, хоть и не лишенных поэтического дара. О таких и подобных им очень метко и остроумно пишет Вадим Степанцов:





А вот мадам, в башке ее бардак,

И в лике скорбь, и в телесах разбитость,

Но так срифмует — прямо ах!

Ее волшбу перевари поди-кось!





Утята, гуси, котики, еноты,

Все в наш котел, в кипящий наш супец,

Горят под ним иконы и киоты,

И пар вдыхает тучный Бог-отец.

И машет Богородицыным платом

Мадам без устали над варевом своим.

Солдатик мимо шел, ругнулся матом —

А вышло «Адонаи Элоим!»*

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(*Господи мой Боже!)